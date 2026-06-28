Egiptul lansează privatizarea sectorului petrolier prin listarea a trei companii la bursă

Egiptul face un nou pas în reformarea economiei prin lansarea primei etape a privatizării sectorului petrolier. Autoritățile de la Cairo au anunțat listarea la Bursa de Valori Egipteană a trei companii de stat, măsură inclusă în programul de reforme convenit cu Fondul Monetar Internațional (FMI).

Egiptul a anunţat duminică, 28 iunie, ieşirea pe Bursa de Valori Egipteană (EGX) a trei noi companii publice petroliere, dând astfel startul primei faze a programului guvernamental privind privatizarea sectorului, potrivit informaţiilor furnizate de Consiliul de Miniştri.

Guvernul de la Cairo a informat că ministrul Petrolului şi Resurselor Minerale, Karim Badawi, a confirmat că listarea la bursă a acestor companii reprezintă „începutul primei faze a programului de privatizare a sectorului”, care, la rândul său, face parte din „programul guvernamental de privatizare” stabilit cu cu Fondul Monetar Internaţional (FMI).

Companiile vizate sunt Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB), cu un capital emis de 210 milioane de dolari, Petroleum Marine Services (PMS), cu 120 milioane dolari, şi Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI), care dispune de cel mai mare capital, respectiv 357 milioane de dolari.

Obiectivul acestui demers este „maximizarea valorificării activelor statului, lărgirea bazei de proprietate şi creşterea contribuţiei sectorului privat la economia egipteană”, se menţionează în comunicatul ce redă discursul lui Badawi de duminică, de la sesiunea inaugurală a bursei. Badawi a confirmat că selecţia companiilor ENPPI, PMS şi ELAB s-a realizat după „un studiu minuţios, întrucât acestea sunt modele de succes, cu o remarcabilă traiectorie operaţională şi financiară, şi reflectă eficienţa şi competitivitatea pe care le-a atins sectorul petrolier”. Aceste companii, în plus, beneficiază „de o poziţie financiară solidă şi oferă oportunităţi promiţătoare de creştere, ceea ce le face mai atractive pentru investitori şi pentru a aduce o valoare adăugată sustenabilă”, a adăugat Badawi.

Badawi a detaliat că listarea iniţială reprezintă un pas strategic care precede oferta privind pachetele de acţiuni ale companiilor ce vor tranzacţionate EGX, după finalizarea procesului de evaluare financiară realizat de un consultant financiar independent şi certificat, pentru a determina valoarea adecvată a fiecărei companii.

Nu în ultimul rând, Badawi a dat asigurări că selucrează simultan pentru completarea procedurilor necesare în vederea includerii pe listă şi listării altui grup de companii din sectorul petrolier, în faza următoare, ceea ce va îmbunătăţi eficienţa utilizării activelor şi va lărgi baza de investitori.

Planul de privatizare egiptean face parte din angajamentele asumate în faţa FMI pentru liberalizarea economiei şi reducerea rolului Statului, pe care ţara le-a promovat prin vânzarea participaţiilor companiilor de stat şi acordarea unei importanţe mai mari sectorului privat.

În anul 2023, Guvernul de la Cairo a anunţat vânzarea sau listarea la bursă a peste 30 de companii de stat, inclusiv companii din sectorul energetic, bancar şi până la companii legate de domeniul militar. În timp ce ţara traversează o criză economică marcată de inflaţie, lipsa valutei şi o datorie externă ridicată, în anul 2025 FMI a constatat în continuare întârzieri în ceea ce priveşte realizarea reformelor cheie, printre care privatizarea companiilor de stat şi reducerea participaţiilor statului în activele publice.