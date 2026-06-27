Ministerul Apărării investește 47 milioane lei în modernizarea a două cazărmi
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Ministerul Apărării Naționale alocă aproape 47 de milioane de lei pentru reabilitarea a două obiective militare importante din Cluj-Napoca, respectiv un poligon de tragere și un cămin militar de garnizoană.
Au fost lansate două licitații publice pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), care vizează lucrări de construcții și reabilitare în cadrul cazărmilor din municipiu. Valoarea totală estimată a contractelor este de aproximativ 47 de milioane de lei.
Detalii despre proiectele de investiții
Primul proiect, cu o valoare estimată de peste 39 de milioane de lei, presupune reabilitarea sistemului de protecție al poligonului de tragere semiîngropat din cadrul cazărmii 1027 Cluj-Napoca. Intervențiile vor include lucrări complexe la infrastructura de siguranță a instalației militare.
Cel de-al doilea proiect, în valoare de circa 7,5 milioane de lei, constă în proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor de reabilitare a căminului militar de garnizoană — pavilionul G din cazărmă 403 Cluj-Napoca. Contractul acoperă întregul proces, de la faza de proiectare până la finalizarea lucrărilor.
Gestionarea licitațiilor și impactul local
Ambele proceduri de achiziție sunt administrate de Unitatea Militară 02444 din Sibiu, structură a Ministerului Apărării responsabilă cu investițiile imobiliare militare din regiune.
Deși sunt proiecte militare, investițiile vor avea un impact pozitiv și asupra economiei locale, prin atragerea firmelor de construcții din zonă și crearea de locuri de muncă temporare. Modernizarea infrastructurii militare din Cluj-Napoca subliniază rolul strategic al orașului în sistemul național de apărare.
De asemenea, pentru locuitorii din apropierea cazărmilor, reabilitarea poligonului de tragere poate aduce îmbunătățiri în privința protecției fonice și a siguranței zonei.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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