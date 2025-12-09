România se pregătește pentru trecerea la noul Plan de Parteneriat Național și Regional (PPNR), un program care ar putea aduce aproximativ 70 de miliarde de euro din fonduri europene, la care se vor adăuga contribuții naționale și investiții private. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul unei conferințe de specialitate.

Potrivit ministrului, necesarul real de finanțare depășește cu mult această sumă, motiv pentru care ministerul propune un mecanism care să permită dublarea resurselor disponibile în următorul exercițiu financiar.

Pîslaru a explicat că „România are, în acest moment, un orizont de a trece de la PNRR-ul actual la ceea ce se va numi PPNR (…), 60 de miliarde de euro”, la care se adaugă un Fond de competitivitate de 10 miliarde de euro.

El a subliniat că aceste sume nu sunt suficiente pentru necesarul real de investiții: „două paie la trei măgari”, a spus ministrul, referindu-se la proiectele ample rămase fără finanțare — infrastructură rutieră și feroviară, apă și canalizare, rețele regionale.

Pentru a depăși limita bugetului actual, ministrul propune „o schimbare de paradigmă”: „la 1 euro bani europeni, 1 euro bani naţionali”.

Această structură ar permite mobilizarea a 70 de miliarde de euro din bugetul UE și a încă 70 de miliarde din contribuția națională, ajungându-se astfel la 140 de miliarde de euro în perioada 2028–2034.

Pîslaru a precizat că noul plan ar trebui să includă și investițiile private:

„Cireaşa de pe tort (…) un euro bani europeni, un euro bani naţionali şi un euro sector privat investiţi”.

Astfel, bugetul final al programului ar putea depăși 200–210 miliarde de euro, într-un cadru multianual fără precedent.

Ministrul estimează că discuțiile tehnice vor începe în februarie–martie 2025, iar „în iulie 2027 să fie finalizată această programare”.

Sectorul privat va juca un rol cheie în definirea investițiilor strategice, fiind vizat un mecanism similar cu „Inflation Reduction Act”, prin care investițiile prioritare ar putea primi sprijin financiar de până la 20%.

Pîslaru afirmă că România poate trece „de la o situaţie extrem de neplăcută de ajustări dureroase” la o strategie multianuală stabilă:

„avem lock-in (…) pe un plan care are 200-210 miliarde de euro ca amploare”, a spus el, adăugând că această abordare ar transforma România într-un actor regional competitiv în lanțurile valorice europene.

MIPE se pregătește să finalizeze Cererea de plată nr. 4 din PNRR, prin care România ar urma să primească anul viitor 2,62 miliarde de euro.

„Faza de stingere de incendii se termină anul ăsta”, a declarat ministrul, explicând că după depunerea cererii, atenția se va muta pe noua strategie investițională.

În final, Pîslaru a subliniat că PPNR este atât un cadru tehnic, cât și „o oportunitate de a folosi această ancorare în regulamentele europene pentru a urmări interesul naţional”.