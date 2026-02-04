STB continuă controalele în transportul public din București folosind echipe mixte formate din controlori și polițiști locali, iar acest mecanism permite sancționarea rapidă a călătorilor care circulă fără bilet. Primăria Municipiului București (PMB)a transmis că deținerea unei cărți de identitate electronice nu reprezintă un impediment în identificarea persoanelor surprinse fără titlu de călătorie.

Reprezentanții municipalității arată că verificarea se face direct în sistemele Poliției Locale, pe baza codului numeric personal, fără a fi necesară prezentarea unui document fizic clasic. Astfel, procesul de constatare a contravenției și de întocmire a procesului-verbal nu este întârziat.

Echipele de control sunt prezente zilnic în autobuze, troleibuze și tramvaie, iar colaborarea dintre STB și Poliția Locală este una constantă. Autoritățile precizează că sprijinul polițiștilor locali este esențial mai ales în situațiile în care călătorii refuză să se legitimeze sau devin agresivi verbal.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”, a transmis PMB pe Facebook.

Autoritățile locale explică faptul că prima măsură aplicată călătorilor STB fără bilet este suprataxa, care se achită pe loc. Valoarea acesteia este de 80 de lei, sumă echivalentă cu prețul unui abonament lunar de transport public în București.

În cazul în care persoana depistată fără bilet refuză plata suprataxei, se trece automat la sancționarea contravențională. Amenzile prevăzute de legislație sunt cuprinse între 300 și 500 de lei și presupun întocmirea unui proces-verbal de contravenție.

Primăria Capitalei subliniază că identificarea se face rapid, prin accesarea bazelor de date disponibile polițiștilor locali:

„Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât”, a precizat PMB.

Municipalitatea menționează că aceste controale sunt necesare pentru menținerea ordinii și pentru descurajarea comportamentelor neconforme în transportul public.

„Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o #amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal”, a mai transmis instituția.

Clarificările Primăriei Capitalei vin după apariția unor informații potrivit cărora controlorii STB nu ar dispune încă de cititoare pentru noile cărți de identitate electronice. Subiectul a fost adus în atenția publică după un material difuzat de Digi24.

Într-un răspuns oficial transmis anterior, Societatea de Transport București a precizat că această situație este temporară și că dotarea controlorilor cu dispozitivele necesare urmează să fie realizată într-un interval scurt de timp. Până atunci, procedura de identificare este asigurată prin colaborarea cu Poliția Locală.

Potrivit datelor furnizate de Direcția de Evidență a Populației, peste 125.000 de bucureșteni dețin deja cărți de identitate electronice. Autoritățile subliniază că acest lucru nu modifică obligația de a plăti călătoria și nici regimul sancțiunilor aplicate în cazul utilizării serviciilor STB fără bilet.