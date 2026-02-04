Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB dintr-un motiv simplu și concret: sistemele de control nu sunt adaptate la noul tip de document. Deși aceste acte se eliberează de aproape un an în București, Societatea de Transport București nu dispune, în prezent, de cititoare pentru cipurile integrate în noile documente de identitate.

În lipsa acestor echipamente, controlorii nu pot accesa datele complete ale călătorilor care prezintă o carte de identitate electronică. Noul document nu mai are inscripționată adresa de domiciliu, informație esențială pentru completarea procesului-verbal de contravenție. Fără această informație, amenda nu poate fi aplicată legal.

Situația generează un blocaj administrativ care afectează direct activitatea de control din mijloacele de transport public, mai ales în condițiile în care numărul noilor documente emise este în continuă creștere.

La orele de vârf, autobuzele și tramvaiele din Capitală sunt aglomerate, iar controlorii STB desfășoară verificări regulate, scriu cei de la Digi24. Procedura este una standard: se solicită dovada călătoriei, iar în lipsa acesteia se explică sancțiunea prevăzută de regulament.

„Pentru că nu aveți călătorie plătită, asta duce la o sancțiune”, spune controlorul.

„Știu, știu”, răspunde călătorul.

„Aveți posibilitatea să vă achitați suprataxa de 80 de lei, cash sau cu cardul bancar”, continuă angajatul STB.

„Prefer amenda”.

„Întocmim procesul verbal?”.

„Sigur”.

„Procesul verbal este de la 300, la 500”.

„OK”.

În mod normal, discuția ar continua cu completarea documentelor. De această dată însă, controlul se oprește brusc. Controlorul constată că documentul prezentat este o carte de identitate electronică. Fără un cititor de cip, datele necesare nu pot fi verificate, iar procesul-verbal nu mai poate fi întocmit.

„Am băgat CNP-ul pentru a vă verifica. Nu aveți abonamente valabile sau călătorii plătite, da?”, spune controlorul, înainte ca verificarea să se încheie fără sancțiune.

Anul trecut, zeci de mii de persoane au fost prinse circulând fără bilet sau abonament în mijloacele de transport din București. Potrivit STB, motivele invocate de călători sunt diverse, de la lipsa banilor până la probleme tehnice sau justificări minore.

„Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms… sau, pur și simplu, merg o stație. Am avut și situații de genul acesta, cazuri de vandalism… controlori de-ai noștri au fost agresați de anumiți călători. Din păcate, numărul acestora a fost în creștere anul trecut”, a declarat Constantin Tobescu, purtătorul de cuvânt al Societății de Transport București.

În teren, tensiunile sunt frecvente.

„Dumneavoastră acum, în momentul de față, nu aveți călătorie plătită!”, avertizează controlorul. „Dar l-am pus acum!”, replică pasagerul. „Aveți posibilitate să achitați pe loc 80 de lei?”, insistă angajatul STB.

În cazul celor care prezintă noile cărți de identitate electronice, discuția se oprește însă fără rezultat. Controlorii nu mai pot merge mai departe, indiferent de situație.

Potrivit datelor furnizate de Direcția de Evidență a Populației, peste 125.000 de bucureșteni au primit deja noile cărți de identitate electronice. Pentru aceștia, riscul unei amenzi în transportul public este, în prezent, practic inexistent, dacă sunt prinși fără bilet.

Într-un răspuns transmis sursei citate, Societatea de Transport București a precizat că situația este una temporară și că se află în proceduri pentru dotarea controlorilor cu cititoare compatibile cu noile documente de identitate.

Reprezentanții STB susțin că implementarea soluției tehnice nu va mai întârzia mult, însă până atunci, noile cărți de identitate electronice continuă să împiedice sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB.