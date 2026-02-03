Ministerul Afacerilor Interne pregătește achiziția de echipamente IT de aproape 490.000 de lei pentru implementarea cărților de identitate cu cip. Printre acestea se numără laptopuri, calculatoare de birou, tablete, imprimante, routere și switch-uri, menite să asigure un flux rapid și sigur la ghișee.

Scopul proiectului este ca până la sfârșitul lui 2026, fiecare cetățean să poată obține noul document fără întârzieri și cu procesare electronică. În paralel, ministerul va derula campanii pentru a arăta avantajele acestor documente: posibilitatea semnăturii digitale, accesul rapid la servicii online și reducerea birocrației.

Documentele electronice vor permite inclusiv actualizarea domiciliului direct printr-o aplicație securizată și vor fi acceptate ca act de călătorie în Uniunea Europeană. Echipamentele folosite trebuie să respecte standarde înalte de securitate, inclusiv criptare avansată și protecție TPM 2.0, pentru gestionarea datelor sensibile.

Licitația este finanțată din fonduri nerambursabile și va fi reluată dacă ofertele nu respectă specificațiile sau depășesc bugetul estimat.

Noua carte de identitate va fi distribuită gratuit pe baza unei cereri, iar persoanele care doresc un document fără cip vor putea opta pentru versiunea simplă, contra cost.

Cardul digital are un design compact și robust, similar cu cel al unui card bancar, ceea ce face foarte dificilă falsificarea sa. În plus, materialele și tehnologiile folosite sporesc protecția împotriva copiilor neautorizate, oferind cetățenilor un nivel mai ridicat de siguranță.

Noul document, echipat cu un cip de ultimă generație, protejează datele personale și reduce riscul de furt de identitate, oferind un nivel ridicat de securitate pentru fiecare posesor.

Pe lângă protecția informațiilor, cartea electronică economisește timp prețios. Mulțumită accesului la servicii online, cetățenii vor putea actualiza domiciliul sau îndeplini alte formalități fără a fi nevoie să meargă fizic la ghișeu. Aceasta facilitează interacțiunea rapidă cu autoritățile și chiar cu entități private, oriunde s-ar afla.

De asemenea, documentul digital simplifică călătoriile în străinătate. El este recunoscut ca act de identitate valabil în statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein sau Elveția, și poate fi folosit și în alte țări care acceptă acest tip de document, cum ar fi Turcia.

Pentru românii aflați în diaspora, cartea electronică menține legătura cu țara de origine. La revenirea în România, mențiunile legate de domiciliu pot fi actualizate online, fără a fi necesară emiterea unui document nou.