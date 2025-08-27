Măsura anunțată de Lia Olguța Vasilescu vizează vehiculele care obturează căi de acces, trotuare, se află pe treceri de pietoni sau în intersecții.

Pentru transmiterea sesizărilor a fost alocat numărul de telefon 0758248789, care funcționează exclusiv pe aplicația WhatsApp. Prin intermediul acestuia sunt acceptate doar mesaje scrise și fotografii ce documentează încălcarea prevederilor legale privind regimul circulației rutiere.

„De astăzi puteți sesiza Politia Locală Craiova pentru blocaje de trafic din cauza mașinilor parcate neregulamentar sau care obturează căi de acces, trotuare, care se află pe treceri de pietoni sau în intersecții. Numărul de telefon 0758248789 este valabil doar pentru aplicația WhatsApp și se primesc doar sesizări (mesaje) scrise și fotografii privind fapte de încălcare a prevederilor legale ce reglementează regimul circulației rutiere”, a scris edilul pe Facebook.

O sesizare validă trebuie să conțină numele și prenumele persoanei care reclamă situația, o descriere succintă a faptei, locația sau adresa exactă, precum și imagini fotografice. Scopul este acela de a facilita identificarea rapidă a problemelor și de a permite Poliției Locale să intervină eficient.

Decizia de a utiliza WhatsApp a fost luată pentru a evita blocarea liniilor telefonice destinate cetățenilor și pentru a permite transmiterea în timp real a fotografiilor.

În acest mod, autoritățile locale consideră că pot sprijini mai rapid atât locuitorii, cât și societățile care furnizează servicii publice, cum ar fi RAT Craiova sau SC Salubritate.

„Sesizarea trebuie să cuprindă: – nume și prenume;

– descriere succintă a faptei;

– locație/adresă exactă;

– fotografii. Am luat hotărârea de a folosi aplicația WhatsApp pentru a nu mai bloca telefonul cetățeanului cu astfel de sesizări, pentru a se putea transmite fotografii în timp real și pentru a putea veni mai rapid în sprijinul cetățenilor sau societăților care oferă servicii publice, cum ar fi RAT Craiova sau SC Salubritate”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.

Reacțiile nu au întârziat să apară în urma postării edilului. Cetățenii au subliniat că decizia este bună și „era mai mult decât necesară”.

„O decizie bună, care era mai mult decât necesară. Să sperăm totuși că, atunci când vor merge la sesizare, polițiștii locali nu vor informa contravenientul în legătură cu identitatea celui ce a formulat sesizarea. Așa cum se practică acum!”, arată un comentariu.

Postarea poate fi vizualizată aici.