În ședința programată vineri, 29 august, Consiliul General al Municipiului București va analiza un proiect ce prevede adoptarea unor „măsuri esențiale pentru reducerea nivelului de zgomot” în Capitală.

Conform unui raport al Direcției de Mediu, 1.890.691 de bucureșteni „sunt expuși la niveluri de zgomot ce depășesc valorile-limită” în timpul nopții.

În ceea ce privește perioada unei zile obișnuite, documentul arată că 1.769.589 de locuitori sunt supuși unui nivel de zgomot care depășește limitele admise.

Potrivit Direcției de Mediu, nivelurile ridicate de zgomot sunt cauzate în special de drumurile cu viteză și capacitate mare. La viteze reduse, zgomotul provine în principal din „schimbarea vitezelor, oprirea și pornirea de pe străzile aglomerate”.

De asemenea, raportul subliniază că, pe timpul nopții, „vehiculele ating deseori viteze mai mari și există o tendință de creștere a traficului”.

Direcția de Mediu mai arată că, în ansamblu, zgomotul excesiv din Capitală este cauzat de „încălcarea legislației privind circulația pe drumurile publice, a celei privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice precum și a normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației și a celor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”.

În plus, raportul subliniază că, în București, nici parcurile nu pot fi considerate în totalitate „zone liniștite”, ci doar anumite sectoare din parcurile Văcărești, Tineretului și Carol I.

În ședința de vineri, consilierii generali vor analiza un proiect destinat reducerii nivelului de zgomot în București. Principalele măsuri vizate includ monitorizarea sunetului în spațiile publice, montarea de asfalt silențios, limitarea vitezei pe anumite tronsoane din oraș și extinderea zonelor rezidențiale cu limită de viteză de 30 km/h.

Monitorizarea zgomotului, în special în proximitatea parcurilor, se va realiza prin intermediul a 28 de stații fixe echipate cu camere video pentru trafic și a două stații mobile. Acestea din urmă vor fi utilizate pentru măsurarea nivelului de zgomot generat de concerte, dar și de barurile și restaurantele aflate în apropierea parcurilor.

Totodată, vor fi implementate „zone pilot”, în special în Parcul Cișmigiu – Bd. Regina Elisabeta, Parcul Herăstrău – Bd. Regele Mihai I și Parcul Tineretului – Bd. Tineretului. În aceste zone se vor aplica următoarele măsuri:

Reducerea limitei de viteză la 50 km/h (acolo unde aceasta depășește această valoare);

Instituirea de zone cu viteză limitată la 30 km/h în perimetrele rezidențiale;

Utilizarea asfaltului fonoabsorbant;

„Instalarea de panouri radar cu afișaj dinamic pe străzile unde au fost reduse limitele de viteză” pentru a-i încuraja pe șoferi să respecte noile limite.

Primăria Capitalei intenționează să colecteze date privind nivelul traficului până la sfârșitul anului 2026, pentru a crea o nouă bază de date menită să îmbunătățească hărțile strategice de zgomot.