Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului Transporturilor din Africa de Sud, Collen Msibi, la data de 11 august 2025 existau 539.947 de permise nelivrate. Este o reducere de aproximativ 38% față de cele 746.748 de permise restante la începutul lunii mai, dar numărul rămâne alarmant de mare.

Ritmul de recuperare este de aproximativ 2.187 de permise pe zi. La acest ritm, va fi nevoie de cel puțin încă opt luni pentru a elimina complet blocajul, ceea ce înseamnă că situația ar putea reveni la normal abia în aprilie 2026 — cu condiția ca imprimanta veche de aproape 30 de ani să nu se defecteze din nou, transmite mybroadband.co.za.

În mod normal, un permis nou este tipărit în maximum două săptămâni de la aplicare. Acum, timpul de așteptare a crescut la opt-nouă săptămâni, față de patru-șase săptămâni în iunie 2025.

Această întârziere afectează nu doar noile solicitări, ci și înnoirile de permise, generând probleme pentru milioane de șoferi sud-africani care depind de documentul fizic pentru a circula legal.

Între repornirea mașinii și data de 11 august, Driving Licence Card Account (DLCA) a reușit să imprime 834.275 de permise — în medie 8.781 pe zi. Deși capacitatea zilnică normală este de doar 7.440 de permise, DLCA a crescut producția prin ture de noapte și ore suplimentare, ajungând în unele zile la peste 22.000 de carduri emise.

Această suprasolicitare ridică însă riscul de noi defecțiuni ale echipamentului, care este singura imprimantă de acest tip aflată în funcțiune din 1998 încoace.

După critici publice și presiuni din partea societății civile, Ministerul Transporturilor a semnat un acord cu Government Printing Works (GPW) pentru implementarea unui sistem de rezervă. Noul echipament ar trebui să fie gata de funcționare în octombrie 2025 și să preia o parte din sarcina imprimantei principale în caz de avarie.

Ministrul transporturilor, Barbara Creecy, a anunțat în iulie acest parteneriat drept o măsură de urgență pentru evitarea unor situații similare în viitor. Cu toate acestea, criticii se întreabă de ce nu s-a recurs direct la capacitățile GPW, care deja produce cărți de identitate smart pentru statul sud-african.

Directorul Driving.co.za, Rob Handfield-Jones, se întreabă de ce guvernul a preferat să achiziționeze o nouă imprimantă specializată, în loc să utilizeze infrastructura deja existentă la GPW.

Asociația Automobilistică din Africa de Sud a ridicat aceeași problemă, întrebând de ce GPW nu poate produce direct noile permise smart din policarbonat, în condițiile în care are deja experiență în tipărirea de documente oficiale complexe.