Mulți tineri șoferi se întreabă dacă experiența redusă la volan le limitează posibilitatea de a călători cu mașina în alte țări. Deși normele de circulație au fost armonizate în Uniunea Europeană, fiecare stat păstrează particularitățile sale.

Un mit des întâlnit este că trebuie să ai permisul de cel puțin un an pentru a conduce în afara României. Realitatea este însă diferită. Legislația română și cea europeană nu impun o perioadă minimă de experiență. Atâta timp cât permisul tău este valabil, ai vârsta minimă cerută de legislația statului în care circuli și nu ai alte restricții, poți conduce oriunde în UE.

Astfel, chiar dacă ești șofer debutant, ești liber să conduci în afara țării.

În România, orice șofer care deține permisul de mai puțin de 12 luni este considerat începător și trebuie să respecte anumite reguli speciale:

Semnul de începător : un disc galben cu diametrul de 100 mm, cu un semn de exclamare negru în centru (60 mm lungime, punct de 10 mm). La motociclete și scutere, se montează în spate, lângă numărul de înmatriculare. La autoturisme, se afișează pe parbriz, dreapta jos, și pe lunetă, stânga jos.

Limita de viteză: pe drumurile din afara localităților, șoferul începător trebuie să reducă viteza cu 20 km/h față de limita legală.

Chiar dacă poți circula în străinătate, e important să te informezi asupra regulilor specifice fiecărei țări. Unele state au cerințe de vârstă sau restricții pentru anumite vehicule.

De exemplu, în Italia poți conduce un moped de la 14 ani, în timp ce legislația română permite acest lucru abia după 16 ani. Prin urmare, un permis italian nu îți oferă automat același drept în România.

În concluzie, șoferii începători nu sunt limitați în ceea ce privește circulația în străinătate, însă trebuie să respecte semnele și regulile impuse în țara de origine, precum și particularitățile legislației locale în destinație.