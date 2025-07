Expertul român în comportamentul canin și dresaj, Tudor Tim Ionescu, a analizat în detaliu recent adoptata lege din Suedia care interzice ca un câine să rămână singur mai mult de 6 ore.

Într-un interviu pentru DC News, Ionescu a oferit o perspectivă echilibrată, subliniind că, deși intențiile legii sunt pozitive, aplicarea ei poate fi mai degrabă exagerată și nu întotdeauna benefică pentru animalele de companie.

Specialistul atrage atenția că reacția unui câine care așteaptă la ușă stăpânul nu este neapărat un semnal că prezența umană trebuie să fie constantă, ci mai degrabă un indiciu că animalul nu a fost învățat să stea singur liniștit.

Prin urmare, mi se pare un pic deplasată ideea pe care am citit-o, nu sunt de acord cu ea , respectiv ”câinii pot simți anxietate și stres, dacă își petrec timpul singuri, holbându-se la ușă în așteptarea stăpânului”. De fapt, ce arată acest lucru?

Astfel, soluția nu este să se intervină periodic doar pentru a respecta o limită orară, ci să se lucreze cu animalul pentru a-i cultiva încrederea și liniștea.

Un alt aspect esențial menționat de dresor este legat de nivelul de activitate fizică al câinelui. Asemenea unui copil sau adolescent, un patruped cu energie neconsumată va manifesta comportamente de agitație și anxietate.

”În al doilea rând, acestea sunt comportamente și manifestări ale câinilor a căror energie nu este consumată. Ca și în cazul unui copil sau adolescent, dacă nu îi consumi energia, dacă nu te duci dimineață o perioadă de timp, precum am făcut eu azi-dimineață, vreo 40-45 de minute i-am aruncat, într-un spațiu deschis, o cutie cu mingi, încât a venit cu limba scoasă.

Iar când am intrat în casă, singurul lucru pe care l-a făcut a fost să bea apă și să se ducă la culcare, iar eu am ieșit pe ușă. Și mă voi întoarce, după-amiază, probabil, după un timp mai mare de 6 ore, dar el nu plânge, nu latră, pentru că are energia consumată.”