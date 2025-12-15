Alimentele reprezintă una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli pentru gospodăriile europene. La nivelul Uniunii Europene, acestea absorb, în medie, aproximativ 11,9% din cheltuielile totale ale unei gospodării, însă în anumite state, precum România, ponderea urcă până la 20%.

Diferența este explicată prin nivelul veniturilor, nu neapărat prin prețurile efective ale alimentelor, care pot fi semnificativ mai mici decât media europeană, dar apasă mai greu asupra bugetelor populației.

Prețurile alimentelor variază considerabil de la o țară la alta. Eurostat utilizează indicele nivelului prețurilor alimentare pentru comparații, stabilind media UE la valoarea 100. Un indice peste acest prag indică prețuri mai mari decât media europeană, iar unul sub 100 arată prețuri mai reduse.

Potrivit datelor pentru anul 2024, Macedonia de Nord a fost cea mai ieftină țară din Europa în privința alimentelor, dintre cele 36 de state analizate. Acolo, un coș alimentar standard a costat 73 de euro, cu 27% sub media UE.

La polul opus, Elveția a fost cea mai scumpă țară, cu prețuri la alimente cu 61,1% peste media europeană, același coș ajungând la 161,1 euro.

În interiorul Uniunii Europene, România se situează pe primul loc în clasamentul celor mai mici prețuri la alimente. Un coș alimentar mediu costă 74,6 euro, cu 25,4% sub media UE. La capătul opus se află Luxemburg, unde același coș ajunge la 125,7 euro, cu 25,7% peste media europeană.

După Elveția, topul celor mai scumpe țări este completat de Islanda și Norvegia, state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), unde prețurile alimentelor depășesc semnificativ media UE.

Prețuri la alimente cu cel puțin 10% peste media UE se regăsesc și în Danemarca, Irlanda, Franța, Austria și Malta. În rândul marilor economii europene, Italia și Germania se situează ușor peste media UE, în timp ce Spania rămâne sub acest nivel.

Europa de Vest și țările nordice înregistrează, în general, cele mai ridicate prețuri la alimente de pe continent.

În contrast, Europa de Sud-Est și Balcanii de Vest se remarcă prin prețuri mai scăzute la alimente. Alături de România și Macedonia de Nord, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Bulgaria se situează mult sub media UE. Serbia și Albania sunt, de asemenea, mai ieftine decât media europeană.

Majoritatea statelor din Europa Centrală, precum Slovacia, Polonia, Cehia și Ungaria, se mențin sub sau foarte aproape de media UE.

Analiza citată de Euronews evidențiază un paradox: în țările cu prețuri mai mici la alimente, gospodăriile cheltuiesc adesea o proporție mai mare din venituri pentru hrană. România este un exemplu relevant, unde alimentele sunt cele mai ieftine din UE, dar reprezintă una dintre cele mai mari poveri în bugetul lunar al populației.