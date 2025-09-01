Mădălina Manole, artista care a cucerit România cu vocea și sensibilitatea ei, s-a stins prematur pe 14 iulie 2010, chiar în ziua în care împlinea 43 de ani. Dispariția ei a lăsat un gol imens și a alimentat, postum, o serie de dezvăluiri despre viața sa personală, pe care încercase mereu să o țină departe de ochii lumii.

La doar câteva luni după moartea sa, presa a început să vehiculeze ipoteza unei relații cu Radu Vâlcan. Punctul de plecare al speculațiilor a fost videoclipul melodiei „Când sunt cu tine”, filmat în anul 2000. Atunci, Mădălina Manole era încă măritată cu compozitorul Șerban Georgescu, iar Radu Vâlcan era un manechin de succes, dar încă necunoscut ca actor sau prezentator TV, scrie Ciao.ro.

Martorii au relatat că scenariul clipului includea un sărut, iar secvența a fost repetată de mai multe ori, la cererea artistei. Detaliul a fost suficient pentru ca, în timp, să alimenteze interpretări și povești despre o presupusă legătură între cei doi.

În fața acestor zvonuri, Radu Vâlcan a păstrat o poziție clară și fermă, respingând categoric ideea unei relații amoroase:

„Relaţia a fost una strict profesională. Astfel de speculaţii sunt nefondate”, a declarat Radu Vâlcan, în urmă cu mulți ani.

Această declarație a rămas, până în prezent, singura poziție oficială a prezentatorului TV cu privire la subiect.

În același an 2010, marcat de tragedia pierderii Mădălinei Manole, viața lui Radu Vâlcan avea să intre pe un nou drum. Pe platoul telenovelei Iubire și onoare, el a întâlnit-o pe Adela Popescu. Povestea lor a început în discreție totală, tocmai pentru a evita expunerea excesivă într-o perioadă în care atenția presei asupra lor era intensă.

„Mădălina e într-adevăr o femeie frumoasă şi lumea nu poate decât să comenteze. Poate că mi-ar fi plăcut să fie iubita mea dacă nu era măritată. Oricum, chiar dacă aş avea o relaţie cu ea – ascunsă, aşa cum spun bârfitorii -, să fii convins că nu aş recunoaşte. Nu vreau să-i fac probleme în familie”, spunea, la acea vreme, Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan a povestit că la începutul relației cu Adela Popescu au ales să fie extrem de discreți, temându-se de expunerea mediatică. Își ascundeau întâlnirile, plecau din București pentru a nu fi văzuți și trăiau intens momentele petrecute împreună pe platourile de filmare. Comunicau prin mesaje trimise pe telefoanele de atunci, bucurându-se de o legătură secretă, cunoscută inițial doar de câțiva colegi.

„Nu știa nimeni de relația noastră. Eram protagonist în Iubire și onoare, Adela era personaj secundar, era antagonistă cumva. Era foarte mediatizată povestea serialului și eu la momentul ăla și Adela ne-a fost teamă cumva. Nu-mi place mediatizarea din punctul ăsta de vedere, adică pentru mine, viața discretă e foarte importantă. Ne gândeam unde plecăm să nu ne vadă, plecăm la Brașov, pe la Poiana, Doamne, era o nebunie! Am hotărât să mergem acolo la Ruse. (…) S-a aflat la un moment dat, adică până să se afle în presă, deja se știa în echipă. Dar momentele alea, lunile alea, de când eram împreună, au fost ale noastre. Le-am trăit intens pentru că nu știa nimeni și era foarte mișto la repetiții. Nu neapărat repetam împreună, dar eram cumva în aceleași secvențe și noi ne dădeam mesaje. Îmi aduc aminte că era BlackBerry-ul cu taste și ne dădeam mesaje peste masă. Eram aici, ea era în partea cealaltă. Aveam noi povestea noastră și a fost superb”, a spus prezentatorul TV, pentru Ciao.ro.

Această mărturisire confirmă, indirect, stilul de viață rezervat pe care Vâlcan l-a adoptat dintotdeauna atunci când vine vorba de viața sa personală.

Astăzi, întrebarea dacă Radu Vâlcan a fost sau nu implicat sentimental cu Mădălina Manole rămâne fără un răspuns definitiv. Singurele elemente certe sunt colaborarea profesională din anul 2000 și declarația fermă a prezentatorului, care a respins zvonurile. Restul este o combinație de coincidențe, mărturii indirecte și interpretări care s-au perpetuat în presă.

Ceea ce rămâne, însă, incontestabil este faptul că Radu Vâlcan și-a construit ulterior o viață de familie solidă, alături de Adela Popescu, devenind un reper de stabilitate într-un showbiz adesea marcat de scandaluri și despărțiri.