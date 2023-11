Ieșită din lumina reflectoarelor de ceva vreme, Adela Popescu a anunțat că revine pe micile ecrane din 2024.

După ce a prezentat emisiunea „Vorbește lumea” și, apoi, alături de Cabral, „Sunt celebru, scote-mă de aici” soția lui Radu Vâlcan și-a luat o vacanță. În tot acest timp, ea s-a dedicat familiei. Actrița s-a odihnit, și-a reîncărcat bateriile și, se pare, i s-a făcut din nou poftă de televiziune.

Adela Popescu a avut deja negocieri șefii de la Pro TV. Se pare că discuțiile au ajuns la un numitor comun de vreme ce vedeta a declarat că va reveni într-o emisiune de divertisment la postul condus de Aleksander Cesnavicius. Mai mult de atât, cele două părți ar putea să bată palma pe mai multe planuri. Astfel, Adelei Popescu este foarte posibil să i se ofere un rol într-una dintre producțiile televiziunii.

„Divertisment. Am discutat și pentru niște seriale, dar cred că divertisment va rămâne.(…) Dacă îmi spui acum: Uite, o să facem un program foarte clar! Ok, nu-mi spune că știu. Serialul înseamnă o echipă de mulți oameni și tu nu poți să-ți impui programul, că nu e drept. Trebuie să fii la dispoziția oamenilor, adică de când ai început și până s-a sfârșit proiectul trebuie să fii disponibil oricând și încă nu pot să fac asta”, a declarat Adela Popescu pentru playtech.ro.

Popescu a debutat în lumea filmului de la o vârstă fragedă. La vârsta de 17 ani, a jucat primul său rol. S-a întâmplat în serialul Numai iubirea, în care a interpretat rolul Alinei. Adela Popescu este soția altei vedete TV, dar de la postul concurent – Antena 1, Radu Vâlcan. Împreună au trei copii, pe Alexandru, Andrei și Adrian. Artista a mărturisit că deja are 12 ani de când apare în filme.

„Ar fi cam 12 ani, dar ăștia 12 ani au fost plini, adică nonstop. Poate chiar mai mulți pentru că nu am calculat În familie, serialul acela de la Prima. Mă refer când am început să muncesc zi lumină că așa cu muzica era plăcere și bucurie, dar m-am angajat la Prima la În familie și filmam mult, apoi a urmat o mică pauză și am intrat la Numai iubirea’ și la Numai iubirea’ se muncea zi lumină pur și simplu, adică nu existau pauze, nu existau vacanțe, nu exista nimic. Și din proiect în alt proiect în alt proiect, pentru că oamenii deja ne iubeau, își doreau să ne revadă, fenomenul ăsta lua amploare din ce în ce mai mult și nu voiai să te oprești și poveștile erau frumoase și îți plăcea și până am ajuns într-un moment în care nu se mai putea efectiv.”, a mai spus vedeta.