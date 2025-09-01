Star Systems Security, unul dintre liderii pieței locale în domeniul soluțiilor de securitate integrate, marchează două decenii de activitate și performanță remarcabilă. Fondată în 2005, compania oferă tehnologii de ultimă generație pentru protejarea bunurilor, persoanelor și infrastructurilor critice.

De la înființare, Star Systems Security s-a remarcat prin profesionalism și parteneriate durabile cu companii producătoare de sisteme de securitate. Compania furnizează servicii complete – de la proiectarea și instalarea sistemelor de securitate, până la monitorizare și intervenție rapidă 24/7, precum și suport tehnic specializat. Aceste servicii sunt dedicate atât sectorului rezidențial, cât și segmentului corporativ și industrial, acoperind nevoile diverse ale clienților din întreaga țară.

„Acești 20 de ani reprezintă nu doar o poveste de succes, ci și o confirmare a angajamentului nostru față de siguranța clienților. Suntem recunoscători partenerilor și echipei noastre dedicate, care au făcut posibil acest parcurs. Privim cu încredere spre viitor, continuând să investim în tehnologie și oameni”, a declarat Ionel PETRE, Director General al Star Systems Security.

De-a lungul timpului, Star Systems Security a implementat mii de proiecte la nivel local, regional și național. Printre realizările companiei se numără:

dezvoltarea unei rețele proprii de centre de monitorizare a alarmelor;

integrarea tehnologiilor inteligente de analiză video și control acces;

parteneriate strategice cu producători globali de echipamente de securitate.

Cifra de afaceri STAR SISTEMS SECURITY SRL. a fost de 9,506,490.00 RON în anul 2024, cu un profit de 163,885.00 RON. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 18.58%. Conform datelor raportate, STAR SISTEMS SECURITY SRL a avut un număr de 149 angajați în anul 2024.

Pentru a marca pragul de 20 de ani, Star Systems Security organizează o serie de evenimente dedicate clienților și partenerilor, precum și campanii speciale pentru promovarea soluțiilor moderne de securitate. Aceste inițiative reflectă dorința companiei de a rămâne aproape de comunitate și de a răspunde nevoilor actuale de protecție și prevenție.

Star Systems Security își reafirmă misiunea de a oferi siguranță și încredere, consolidându-și poziția de partener de încredere pentru companii și comunități. Cu o experiență vastă și o echipă dedicată, compania promite să continue investițiile în tehnologie și servicii de top, menținând standardele ridicate de pe piața securității din România.