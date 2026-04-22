Potrivit explicațiilor oferite de Oana Gheorghiu, Ministerul Transporturilor și conducerea interimară a Tarom poartă în prezent negocieri cu Comisia Europeană. Tarom beneficiază de un plan de redresare aprobat la nivel european, ceea ce permite statului român să acorde sprijin financiar pentru salvarea companiei.

Oana Gheorghiu a subliniat că nu este prima dată când statul intervine pentru susținerea Tarom, însă societatea nu a reușit să respecte parametrii impuși prin planul de redresare. Ea a explicat că un astfel de plan presupune reducerea pierderilor, nu adâncirea lor.

Vicepremierul a arătat că, în ultimul deceniu, Tarom a avut constant pierderi din activitatea de bază. Singurul an în care compania a raportat profit a fost cel în care a obținut venituri din vânzarea unor aeronave și a unor sloturi aeroportuare.

Oana Gheorghiu a afirmat că Tarom a transmis o propunere de prelungire a planului de redresare, iar aceasta ar putea fi acceptată de Comisia Europeană în contextul actual, marcat de situația geopolitică și de criza combustibilului.

Vicepremierul a avertizat însă că, dacă executivul european nu aprobă această variantă, statul român nu va mai putea acorda ajutor financiar companiei. Ea a precizat că prelungirea planului ar reprezenta o soluție favorabilă doar dacă Tarom va respecta măsurile stabilite și își va îndeplini obiectivele asumate.

„Ce trebuie noi să facem – şi ce trebuie să facem în toate companiile de stat – să intervenim înainte să ajungem acolo. Asta este propunerea noastră. Şi situaţia este foarte clară. Compania Tarom nu se poate susţine singură în acest moment cu modelul de business pe care îl are, cu structura de personal pe care o are. Şi asta ne-o dovedesc cei 10 ani în care fiecare român a dat bani din buzunarul propriu, că a circulat sau nu cu avioanele, a plătit bani ca această companie să funcţioneze”, a mai spus vicepremierul.

Potrivit Oanei Gheorghiu, Tarom nu se poate autosusține în prezent cu actualul model de business și cu actuala structură de personal. Vicepremierul a spus că pierderile repetate din ultimii zece ani demonstrează că fiecare contribuabil român a finanțat indirect funcționarea companiei, indiferent dacă a folosit sau nu serviciile acesteia.

Ea a explicat că autoritățile trebuie să intervină înainte ca situația să devină ireversibilă, nu în momentul în care compania ajunge în pragul închiderii.

„Acum aşteptăm răspunsul Comisiei Europene. Tarom spune că a făcut o propunere de prelungire a planului de redresare şi e posibil că în acest moment Comisia, dat fiind contextul geopolitic şi criza de combustibil, Comisia să accepte prelungirea acestui plan şi atunci e un lucru bun cu condiţia ca Tarom să se ţină de plan. Dacă Comisia nu acceptă acest plan statul român nu mai poate să dea bani. Nu-i mai poate da Taromului ajutor de stat”, a susținut Gheorghiu.

Vicepremierul a declarat că Tarom ar putea evita închiderea dacă statul român reușește să atragă companii importante într-un parteneriat strategic.

Potrivit acesteia, România ar avea nevoie de parteneri care să aducă experiență de management, know-how, un model de business sustenabil, sloturi suplimentare și o altă abordare operațională

„Nu se ajunge la închidere dacă suntem suficient de înţelepţi încât să pornim negocierile cu nişte companii importante pe care să le atragem alături de noi într-un parteneriat, care să vină cu un know-how, cu un model de business care se susţine, care este sustenabil, care să vină cu sloturi, care să vină cu un alt fel de a face treaba”, a spus Oana Gheorghiu.

Întrebată dacă este vorba despre un parteneriat sau despre o fuziune, Oana Gheorghiu a spus că aceste variante urmează să fie negociate. Vicepremierul a afirmat că primul pas este recunoașterea faptului că actuala formă de organizare nu mai poate rezista pe termen lung și că discuțiile trebuie purtate fără interese politice și fără sloganuri electorale.

„Aceste lucruri sunt de negociat. Primul pas este să acceptăm că avem nevoie de asta şi toată lumea să se aşeze la masă şi să discute înţelept, fără nuanţe politice şi fărâ sloganuri politice, că astea nu ne ajută. Deci sloganurile politice îi ajută doar pe politicieni să strângă voturi. Dar pe noi ca oameni, ca români, ca cetăţeni care plătim taxe şi impozite, sloganurile nu ne rezolvă problemele. Doar dacă ne aşezăm la masă şi discutăm onest pentru prima oară, după 10 ani, că Tarom e o companie care în felul acesta în care este ea gândită, nu poate să reziste şi să zicem că o să-i mai dea statul român într-o formă sau alta bani încă un an şi încă un an. Până la urmă tot acolo se ajunge”, a completat aceasta.

Ea a precizat că România își dorește să păstreze compania Tarom și să mențină anumite rute interne considerate importante pentru țară. Aceste elemente ar urma să fie punctele de plecare într-o eventuală negociere cu un investitor interesat să aducă bani și un nou model de afaceri.

Oana Gheorghiu a concluzionat că nimeni nu își dorește dispariția Tarom, însă dacă operatorul nu va deveni eficient, compania riscă să dispară mai devreme sau mai târziu.