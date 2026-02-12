Experții spun că tot mai mulți miliardari aleg să se mute dintr-o țară în alta și consideră că este cea mai mare migrație de avere privată din istorie. Consilierii care lucrează cu oameni foarte bogați au explicat pentru CNBC că deciziile de relocare vin din cauza tensiunilor internaționale și a schimbărilor politice bruște. Ei au menționat că majoritatea aleg să se mute în Emiratele Arabe Unite, mai mulți decât aleg toate celelalte țări la un loc.

Un raport al băncii elvețiene UBS arată că, din 87 de miliardari chestionați, 36% s-au mutat deja cel puțin o dată în 2025, iar alți 9% se gândeau să facă acest pas. Printre miliardarii de 54 de ani sau mai tineri, 44% s-au mutat anul trecut. Firma de consultanță Henley & Partners a spus că a primit cereri de la oameni din 218 țări, pentru relocare în 95 de state, iar numărul cererilor a crescut cu 28% față de anul precedent.

Conform consilierilor, până acum, familiile bogate erau atrase de țări care ofereau stabilitate politică, siguranță, taxe mici și un trai de calitate. Ce s-a schimbat este că riscul legat de țară este acum considerat un risc financiar. Agarwal a explicat că persoanele bogate nu mai vor să depindă de o singură țară, în cazul unor schimbări politice neașteptate.

Experții au mai spus că migrația de azi are două elemente principale. Primul este geopolitica și cât de rapid se schimbă aceasta. Tensiunile internaționale și schimbările politice au ajuns acum în topul preocupărilor. Mulți bogătași își aleg rezidența în funcție de cât de neutră este țara și cât de puternic este statul de drept. Ca exemplu, în Regatul Unit, eliminarea regimului fiscal pentru cei fără domiciliu acolo, în aprilie 2025, după peste 200 de ani, a făcut ca mulți rezidenți bogați să-și reevalueze rapid opțiunile. Henley & Partners a spus că Marea Britanie a pierdut aproximativ 16.500 de milionari în 2025, cu averi estimate la 92 de miliarde de dolari, comparativ cu 9.500 în 2024.

Al doilea factor care influențează migrația este motivația personală. Un sondaj realizat de firma de consultanță Greenback arată că, în 2025, 49% dintre cetățenii americani care trăiesc în străinătate se gândeau să renunțe la cetățenia SUA, față de 30% în 2024. Dintre aceștia, 51% spuneau că nemulțumirea față de guvern sau direcția politică a țării este motivul principal.

„Trăim cu adevărat cea mai mare migrație a averilor private din istorie”, a transmis UBS. „Familiile recunosc tot mai mult că regimurile de politici se pot schimba rapid, cadrul legal se poate înăspri, iar tensiunile geopolitice pot escalada pe neașteptate. Constatăm un impuls mai puternic de a se pune la adăpost: protejarea activelor, păstrarea continuității între generații și menținerea flexibilității operaționale.”, a declarat Deepesh Agarwal, director general și cofondator al Farro & Co.

„A avut loc o schimbare fundamentală în felul în care oamenii privesc libertatea personală”, a adăugat Jeremy Savory, fondator al Savory Partners, firmă specializată în programe de cetățenie și rezidență prin investiții.

Chiar dacă fenomenul este global, banii și oamenii talentați se strâng în câteva țări care oferă reguli clare și siguranță. În frunte se află Emiratele Arabe Unite, despre care consilierii spun constant că sunt principala țară care câștigă din acest exod. Acolo, nu există impozit pe venit, taxe pe avere sau pe câștiguri, iar programul Golden Visa este foarte flexibil, ceea ce a transformat țara într-un centru important pentru cei care vor să se mute.

Programul „golden visa” le permite străinilor să obțină rezidență pe termen lung și, uneori, chiar cetățenie, dacă investesc în imobiliare, obligațiuni guvernamentale sau afaceri locale. Henley & Partners estimează că EAU au primit anul trecut 9.800 de milionari, cel mai mare număr dintre toate țările.

Europa atrage și ea prin vizele de aur din Portugalia și Grecia, iar Italia, Monaco și Elveția sunt preferate de familiile care vor stabilitate și siguranță fiscală. Singapore rămâne atractiv mai ales pentru cei care pun accent pe legi clare și infrastructură financiară puternică, chiar dacă intrarea este mai dificilă.

Pe lângă aceste țări, apar și opțiuni noi. Arabia Saudită a oferit peste 8.000 de permise prin Programul de Rezidență Premium lansat în 2024, iar țările din Caraibe sunt folosite din ce în ce mai mult pentru cetățenie, ca un plus strategic la rezidența europeană.