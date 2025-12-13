Intrarea TAROM în Asociația Companiilor Aeriene Românești „Carpathia” marchează o etapă importantă pentru dialogul instituțional din sectorul aviatic. Compania națională este al optulea operator aerian român care aderă la ACAR, într-un moment în care industria se confruntă cu presiuni legate de fiscalitate, competitivitate, conectivitate și sustenabilitate.

Prin această decizie, TAROM se alătură unei structuri care reunește operatori cu modele de business diferite — de la companii private și regionale, până la transportatori specializați în operațiuni charter sau ACMI — contribuind la conturarea unei voci comune a aviației românești.

Pentru ACAR, aderarea TAROM aduce un plus semnificativ de legitimitate și greutate instituțională. Compania de stat este percepută ca un actor-cheie al aviației românești, atât prin istoria sa, cât și prin rolul strategic în asigurarea conectivității aeriene a României, pe rute interne și internaționale.

Fondată în 1954, TAROM continuă tradiția aviației comerciale românești începută în 1920 și rămâne un pilon al transportului aerian național și regional. De asemenea, este singurul operator român membru al alianței globale SkyTeam, alături de companii de top precum Air France, KLM sau Delta Air Lines.

„Aderarea TAROM nu este un gest simbolic, ci un pas firesc într-o industrie care are nevoie de coerență și reprezentare unitară. Este un semnal clar că aviația românească începe să se așeze la aceeași masă, indiferent de forma de proprietate sau modelul de business”, a declarat Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești „Carpathia”.

În prezent, TAROM operează o flotă mixtă, adaptată rutelor interne și europene, formată din 14 aeronave:

4 Boeing 737-800

4 Boeing 737-700

4 ATR 72-600

2 ATR 72-500

Structura flotei reflectă orientarea companiei către eficiență operațională și flexibilitate, în contextul unui proces mai amplu de optimizare a rețelei.

Aderarea la ACAR are loc într-o perioadă în care TAROM traversează un amplu proces de restructurare, care include modernizare operațională și comercială, digitalizare, optimizarea rețelei de rute și ajustări de flotă. Obiectivul este creșterea eficienței și consolidarea poziției companiei pe piața regională și europeană.

Totodată, TAROM se află printre cele 17 întreprinderi publice centrale aflate sub analiza Guvernului condus de Ilie Bolojan, fiind evaluată în cadrul Comitetului interministerial pentru reformă, structură responsabilă de coordonarea și monitorizarea reformei întreprinderilor publice.

Asociația Companiilor Aeriene Românești „Carpathia” reunește, în prezent, opt operatori aerieni români:

TAROM

AnimaWings

HiSky

DAN AIR

HelloJets

FlyLili

Legend Airlines

Star East Airlines

Membrii ACAR operează cumulativ peste 45 de aeronave, transportă anual milioane de pasageri, asigură peste 2.000 de locuri de muncă și au înregistrat anul trecut un rulaj de aproape 2 miliarde de lei. Asociația beneficiază, de asemenea, de sprijinul unor membri parteneri din ecosistemul aviatic, precum aeroporturi și furnizori de servicii.

Potrivit conducerii ACAR, aderarea TAROM marchează încheierea unei etape, dar și începutul unei munci mai ample de reprezentare și formulare de politici comune pentru industrie.