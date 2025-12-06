Ministerul Transporturilor, care deține 80% din acțiunile CNAB, propune acum acționarilor aprobarea răscumpărării pachetului de 20% aflat în portofoliul Fondului Proprietatea, pentru a readuce compania integral în proprietatea statului.

Propunerea a fost inclusă în convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor programată pe 8 ianuarie.

Ministerul Transporturilor solicită „aprobată propunerea din Nota nr. DF/1249/17.11.2025 privind intenția de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea SA la Compania Națională Aeroporturi București SA (nr. CA/619/19.11.2025)”.

În cazul aprobării, statul român ar deveni singurul acționar al CNAB, companie de stat evaluată la aproximativ 5 miliarde de lei. Aeroporturi București a înregistrat anul trecut venituri operaționale de 1,3 miliarde de lei și un profit net de 609 milioane de lei, având în jur de 1.400 de angajați.

Compania se pregătește să deruleze în perioada următoare proiecte semnificative de infrastructură aeroportuară. Printre acestea, cea mai importantă lucrare este construirea noului terminal al Aeroportului „Henri Coandă”, pentru care doar serviciile de proiectare sunt estimate la 40 de milioane de euro. Nouă firme internaționale de inginerie și-au depus ofertele pentru proiectarea acestui terminal.

CNAB planifică și „cel mai important proiect de investiții din istoria Aeroportului Henri Coandă”, modernizarea Pistei nr. 1, contractul fiind estimat la 106 milioane de euro. De asemenea, Aeroporturi București intenționează construirea unui nou terminal la Aeroportul Băneasa, proiect inclus în strategia aprobată de Guvern.

Într-o ședință anterioară a acționarilor, procesul de listare a Companiei Naționale Aeroporturi București la Bursa de Valori București a fost blocat.

Acționarii au discutat reluarea selecției unui auditor financiar „inclusiv pentru contractarea de alte servicii necesare (…) și o eventuală listare la Bursa de Valori București”.

Fondul Proprietatea a pledat pentru reluarea procesului, subliniind importanța numirii unui auditor cu expertiză în tranzacțiile de pe piața de capital, esențial pentru o listare de succes. Demersul a fost însă respins, decizia aparținând Ministerului Transporturilor, acționarul majoritar cu 80% din acțiuni.

FP avertizează că blocarea acestui obiectiv poate provoca întârzieri semnificative și creșterea costurilor pentru o eventuală listare viitoare a CNAB.

„Respingerea acestor propuneri, în special eșecul reluării procesului de selecție a auditorilor financiari, va îngreuna listarea CNAB la Bursa de Valori București și va transmite un mesaj negativ atât investitorilor români, cât și celor internaționali, cu privire la angajamentul României față de guvernanța corporativă și dezvoltarea prin intermediul pieței locale de capital.

Șefii Companiei Naționale Aeroporturi București vor primi indemnizații aproape de patru ori mai mari, ajungând la 27.200 lei net pe lună, după ce Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat majorarea marți, 2 decembrie.

Noua indemnizație brută pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație este de 46.560 lei, plafonul maxim legal. Anterior, administratorii primeau 12.656 lei brut (aproximativ 7.400 lei net), ceea ce înseamnă o creștere de 3,7 ori.

Această indemnizație se acordă pentru participarea la ședințele Consiliului de Administrație, care au loc cel puțin o dată pe lună.

Majorarea vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat reforme în companiile de stat, vizând reducerea numărului de membri ai CA și reevaluarea indemnizațiilor, într-un moment în care Guvernul majorează TVA și alte taxe pentru a controla deficitul bugetar.

Anterior, în acest an, conducerea CNAB încercase să își majoreze indemnizațiile de peste cinci ori, la aproape 40.000 lei net, însă demersul nu a avut succes.

Consiliul de Administrație al CNAB este alcătuit din Eduard Bachide, Georgeta Bumbac, Cosmin Florin Mihălțean, Ileana Mirela Bîrchi, Constantin Gabriel Bunduc și Cătălin Diaconu, cu mandate valabile până în iulie 2028.

Membrii Consiliului numiți de Fondul Proprietatea nu primesc remunerație.

Fondul Proprietatea a anunțat, într-un comunicat transmis Bursei, că nu a fost informat sau consultat în legătură cu intenția statului de a-i achiziționa participația.