Radu Georgescu: Guvernul României a reușit „miracolul” scăderii consumului și a producției industriale

Economistul Radu Georgescu a afirmat, într-o analiză publicată miercuri, că Guvernul României a reușit „un miracol economic negativ”, referindu-se la scăderea simultană a consumului și a producției industriale în a doua parte a anului 2025.

Potrivit acestuia, efectul a fost provocat de „Pachetul 1 de măsuri economice”, introdus de Guvern în luna august, care ar fi generat un lanț de reacții cu impact direct asupra economiei reale.

Georgescu a explicat că, în ultimii 14 ani, consumul a scăzut o singură dată – în aprilie 2020, pe fondul stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19, care a dus și la închiderea economiei.

El a subliniat că actuala scădere nu are nicio legătură cu o criză externă, ci este consecința directă a creșterilor de taxe și a politicilor fiscale restrictive.

Marii retaileri confirmă influența directă a măsurilor luate la Guvern

Economistul a mai susținut că reducerea consumului a fost confirmată inclusiv de mari retaileri precum Carrefour și Ahold Delhaize, compania care deține lanțurile Profi și Mega Image, aceștia raportând scăderi vizibile în situațiile financiare aferente trimestrului al treilea din 2025.

Pe fondul scăderii cererii, a spus Georgescu, producția industrială a început să se contracte, ceea ce a determinat o reducere a activității economice generale și prime disponibilizări în sectorul privat.

Mai mult, el a afirmat că efectele negative au afectat și bugetul de stat, întrucât în luna septembrie Guvernul a înregistrat cele mai mici încasări și cel mai mare deficit bugetar din anul 2025, exceptând luna februarie.

Georgescu a adăugat că statul român a procedat exact invers față de modelul german promovat de cancelarul Friedrich Merz, care mizează pe reducerea cheltuielilor publice și stimularea sectorului privat.

În România, cheltuielile cu „bunuri și servicii” ar fi crescut cu 7,4% în 2025 față de 2024, în pofida declarațiilor oficiale despre austeritate.

Economistul a concluzionat că actuala direcție nu reprezintă o strategie economică, ci mai degrabă un amestec confuz de măsuri contradictorii. „Kilipiren Kombinazion”, cum ar spune nemții, își încheie Georgescu analiza sa.

