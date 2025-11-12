Radu Georgescu: Guvernul României a reușit „miracolul” scăderii consumului și a producției industriale
Economistul Radu Georgescu a afirmat, într-o analiză publicată miercuri, că Guvernul României a reușit „un miracol economic negativ”, referindu-se la scăderea simultană a consumului și a producției industriale în a doua parte a anului 2025.
Potrivit acestuia, efectul a fost provocat de „Pachetul 1 de măsuri economice”, introdus de Guvern în luna august, care ar fi generat un lanț de reacții cu impact direct asupra economiei reale.
Georgescu a explicat că, în ultimii 14 ani, consumul a scăzut o singură dată – în aprilie 2020, pe fondul stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19, care a dus și la închiderea economiei.
El a subliniat că actuala scădere nu are nicio legătură cu o criză externă, ci este consecința directă a creșterilor de taxe și a politicilor fiscale restrictive.
Marii retaileri confirmă influența directă a măsurilor luate la Guvern
Economistul a mai susținut că reducerea consumului a fost confirmată inclusiv de mari retaileri precum Carrefour și Ahold Delhaize, compania care deține lanțurile Profi și Mega Image, aceștia raportând scăderi vizibile în situațiile financiare aferente trimestrului al treilea din 2025.
Pe fondul scăderii cererii, a spus Georgescu, producția industrială a început să se contracte, ceea ce a determinat o reducere a activității economice generale și prime disponibilizări în sectorul privat.
Mai mult, el a afirmat că efectele negative au afectat și bugetul de stat, întrucât în luna septembrie Guvernul a înregistrat cele mai mici încasări și cel mai mare deficit bugetar din anul 2025, exceptând luna februarie.
Georgescu a adăugat că statul român a procedat exact invers față de modelul german promovat de cancelarul Friedrich Merz, care mizează pe reducerea cheltuielilor publice și stimularea sectorului privat.
În România, cheltuielile cu „bunuri și servicii” ar fi crescut cu 7,4% în 2025 față de 2024, în pofida declarațiilor oficiale despre austeritate.
Economistul a concluzionat că actuala direcție nu reprezintă o strategie economică, ci mai degrabă un amestec confuz de măsuri contradictorii. „Kilipiren Kombinazion”, cum ar spune nemții, își încheie Georgescu analiza sa.
Postarea integrală
„Guvernul Romaniei a reusit un miracol
A reusit ce parea imposibil
Ceva ce nu a reusit nici macar frica de razboiul din Ucraina
Nici macar anularea alegerilor
Nici macar bau-baul ca Romania va fi trecuta la Junk
Doamnelor, Domnilor si Domnisoarelor, Guvernul Romaniei a reusit sa scada consumul in Romania !!
In ultimii 14 ani o singura data a scazut consumul in Romania
In aprilie 2020 cand a fost stare de urgenta din cauza COVID iar economia s-a inchis
Acum nu este nicio stare de urgenta
Este doar efectul Pachetului 1 de masuri economice impuse de Guvern in august 2025
Dar stai ca nu este tot
Nu a scazut doar consumul
A scazut si productia industriala
Guvernul a reusit un efect de domino
Au crescut taxele
Din aceasta cauza a scazut consumul (o spun si Carrefour si Ahold Delhaize , proprietarul Profi si Mega, in situatiile financiare pe trim 3 2025)
Din cauza consumului a scazut productia
Din aceste cauze activitatea economica s-a redus si firmele au inceput sa dea oameni afara
Partea haioasa este ca Guvernul nu a afectat doar sectorul privat
Si-a dat singur o bata in cap
In septembrie, Guvernul a avut cele mai mici incasari si cel mai mare deficit bugetar din 2025
Exceptand februarie care este in fiecare an o luna proasta pentru incasarile statului
Sincer, nu stiu cum va explica Guvernul evolutia economica dupa august 2025
Catre populatie
Catre UE
Si catre agentiile de risc
Statul este cel mai prost gestionar al banilor
O stim toti
O stiu politicienii
O stie si cancelarul Germaniei Friedrich Merz, care vrea sa scada cheltuielile statului si sa duca banii prin subventii in sectorul privat
El intelege ca 100 lei dusi in sectorul privat vor produce 200 lei in economie
Si ca 100 lei dusi in cheltuieli statului vor produce zero lei sau cel mult 50 lei in economie
Guvenul Romaniei a facut invers fata de cancelarul Germaniei
Au crescut taxele
Si au crescut cheltuielile statului
Conform executiei bugetare din septembrie 2025, cheltuielile operationale ale statului (consumabile, utilitati, reparatii etc) numite oficial „ Bunuri si servicii” au crescut cu 7,4% in 2025 fata de 2024
Asta in timp ce se spune ca este austeritate in Romania
Asta nu este strategie economica
Asta este, cum ar spune neamtul, «Kilipiren Kombinazion»”, este mesajul postat de Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.