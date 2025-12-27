În nordul Greciei, orașul Ptolemaida, cunoscut odinioară ca un centru important pentru producția de electricitate pe bază de lignit, se confruntă cu efectele dramatice ale tranziției energetice.

Primarul Panagiotis Plakentas și-a exprimat îngrijorarea legată de exodul tinerilor și de creșterea șomajului, menționând că opt din zece tineri care pleacă la studii nu se mai întorc și că locurile de muncă pierdute nu sunt înlocuite, notează AFP.

Doar două centrale pe lignit mai funcționează în regiune, una dintre acestea urmând să se închidă în luna mai, iar cealaltă să fie convertită pentru gaze naturale până la sfârșitul anului 2026. În total, unsprezece termocentrale și-au încetat deja activitatea, marcând începutul tranziției Greciei către energia regenerabilă, programată să se finalizeze până în 2028.

Locuitorii din satele din apropiere resimt profund efectele acestei schimbări. În Agios Dimitrios, trei muncitori și-au exprimat temerile că își vor pierde locurile de muncă odată cu închiderea termocentralei.

„Această monocultură a lignitului a fost atât o binecuvântare, cât şi un blestem pentru regiune. Dependenţa economiei locale de acest sector ne face să simţim că nu există viitor pentru noi”, spune unul dintre ei.

Deși compania publică de electricitate, Public Power Corporation (PPC), a planificat investiții de peste cinci miliarde de euro în parcuri fotovoltaice, centre de date și instalații de stocare a energiei, șeful comunității, Ilias Tentsoglidis, a criticat ceea ce a numit „de-lignitizare violentă”, subliniind că proiectele alternative nu se materializează în ritmul necesar.

El a atras atenția că terenurile expropriate pentru lignit sunt acum acoperite de panouri fotovoltaice.

„Satele noastre se golesc, iar în cea mai fertilă câmpie a regiunii se construiesc sticlă şi beton”, afirmă Tentsoglidis.

Situația economică este agravată de rata ridicată a șomajului în Macedonia de Vest, care se situează la 16,5%, dublu față de media națională, iar declinul demografic este accentuat, populația scăzând cu peste 10% în ultimul deceniu. Sindicatele estimează că peste 10.000 de locuri de muncă au fost deja pierdute, iar cifra ar putea ajunge la 20.000 odată cu implementarea completă a tranziției verzi.

Impactul asupra sănătății comunității este, de asemenea, semnificativ. Mineritul lignitului, extrem de poluant, a fost asociat cu diverse probleme de sănătate, iar un studiu publicat în revista Atmosphere a arătat o corelație între reducerea activităților legate de lignit și scăderea bolilor cardiovasculare.

Alexis Kokkinidis, un mecanic de 45 de ani, a mărturisit că se simte cuprins de incertitudine și frică, iar singurul motiv pentru care rămâne în regiune este atașamentul emoțional față de locul unde s-a născut și a crescut.

„Singurul lucru care mă ţine aici este ataşamentul meu emoţional. M-am născut şi am crescut aici, dar nu poţi trăi din sentimente”, declară Alexis Kokkinidis, al cărui contract va expira în luna mai.

Această tranziție energetică rapidă și profundă lasă comunitățile locale într-o stare de vulnerabilitate, confruntându-le cu pierderea locurilor de muncă, depopularea și provocări sociale și economice fără precedent.