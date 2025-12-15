Importul de energie electrică a crescut cu 42,6%, ajungând la 15,434 miliarde kWh.

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 57,219 miliarde kWh, în creştere cu 2,646 miliarde kWh faţă de perioada 1 ianuarie 2024 – 31 octombrie 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Producţia din termocentrale a fost de 13,812 miliarde kWh, fiind în scădere cu 251,2 milioane kWh (-1,8%).

Producţia din hidrocentrale a fost de 9,816 miliarde kWh, fiind în scădere cu 2,717 miliarde kWh (-21,7%).

Producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 9,053 miliarde kWh, fiind în creştere cu 146,4 milioane kWh (+1,6%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 octombrie 2025, a fost de 4,818 miliarde kWh, fiind în scădere cu 249,3 milioane kWh faţă de perioada 1 ianuarie 2024 – 31 octombrie 2024.

Energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 4,283 miliard kWh, fiind în creştere cu 1,108 miliarde kWh faţă de aceeaşi perioadă, potrivit sursei citate anterior.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 41,456 miliarde kWh, cu 0,2% mai mic faţă de perioada 1 ianuarie 2024 – 31 octombrie 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,6%, consumul populaţiei a crescut cu 1,1%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 5,1%.

Exportul de energie electrică a fost de 11,773,3 miliarde kWh, fiind în creştere cu 2,670 miliarde kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3,989 miliarde kWh, în creştere cu 69,5 milioane kWh.

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 octombrie 2025, au totalizat 28.346.600 tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 1.334.300 tep faţă de perioada 1 ianuarie 2024 – 31 octombrie 2024.

Producţia internă a însumat 13.709.900 tep, în scădere cu 385.900 tep (-2,7%) faţă de perioada 1 ianuarie 2024 – 31 octombrie 2024, iar importul a fost de 14.636.700 tep, în creştere cu 1.720.200 tep (+13,3%).

De altfel, exportul de energie electrică al României, în primele nouă luni, a fost de 10.520 milioane kWh, în creştere cu 28,9% (cu 2.361 milioane kWh), potrivit sursei citate anterior, în timp ce importul de energie a fost de 14.110 milioane kWh, în creştere cu 4.586 milioane kWh.

Producţia internă a însumat 12.309.800 tep, în scădere cu 349.500 tep (-2,8%) faţă de perioada ianuarie 2024-septembrie 2024, iar importul a fost de 13.065.700 tep, în creştere cu 1.750.000 tep (+15,5%).