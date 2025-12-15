De la începutul anului, prețul cuprului a urcat cu aproximativ 35%, pregătind terenul pentru cea mai semnificativă creștere anuală înregistrată din 2009. Vineri, cotațiile au atins 11.952 dolari pe tonă, influențate de întreruperi în producția minieră și de stocarea agresivă a metalului în SUA.

Cuprul este esențial pentru infrastructura energetică, datorită conductivității electrice ridicate, fiind utilizat în rețelele de alimentare ale centrelor de date, în vehiculele electrice și în proiectele asociate tranziției energetice.

Analiștii indică faptul că interesul pentru inteligența artificială se extinde și asupra materiilor prime necesare acesteia, cuprul fiind unul dintre cele mai căutate active fizice. Fondurile tranzacționate la bursă, care includ metale industriale precum cuprul, au atras fluxuri semnificative de capital. În acest context, Sprott Asset Management din Canada a lansat în 2024 primul fond de cupru susținut fizic, deținând aproape 10.000 de tone de metal, a cărui valoare a crescut cu aproape 46% în acest an.

Creșterea cererii este alimentată de investiții de miliarde de dolari în modernizarea și extinderea rețelelor electrice la nivel mondial. Centrele de date și proiectele de energie curată necesită cantități uriașe de electricitate, iar tranziția către surse regenerabile, precum energia solară și eoliană, amplifică nevoia de cupru.

Potrivit estimărilor Macquarie, cererea globală de cupru va atinge 27 de milioane de tone în 2025, în creștere cu 2,7% față de anul precedent. În China, cel mai mare consumator mondial de metale, cererea ar urma să crească cu 3,7%, iar în restul lumii cu aproximativ 3% în 2026.

Pe partea de ofertă, piața a fost afectată de incidente și decizii ale marilor producători. Un accident la mina Grasberg din Indonezia, operată de Freeport McMoRan, și reducerile perspectivelor de producție anunțate de Glencore au consolidat așteptările privind un deficit de cupru.

Stocurile totale de cupru din depozitele burselor internaționale – London Metal Exchange, Comex din SUA și Bursa de la Shanghai – au crescut cu 54% în acest an, depășind 661.000 de tone. Totuși, o mare parte din metal a fost direcționată către SUA, unde prețurile mai ridicate au atras comercianții, în anticiparea tarifelor de import anunțate de administrația Trump.

Pe Comex, stocurile au atins un nivel record de peste 405.000 de tone, reprezentând aproximativ 61% din totalul stocurilor burselor de mărfuri, față de doar 20% la începutul anului, accentuând percepția unei penurii de cupru pe alte piețe.

Analiștii estimează că piața va înregistra un deficit de aproximativ 124.000 de tone în 2025 și de 150.000 de tone în 2026. Deși cuprul rafinat a fost exceptat de la tarifele de import de 50% intrate în vigoare la 1 august, regimul fiscal aplicat metalului în SUA rămâne în evaluare, cu o actualizare așteptată până în iunie 2026.