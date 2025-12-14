Din totalul celor 47 de operatori regionali existenți la nivel național, 13 au anunțat deja ajustări de preț. Procentele de majorare diferă de la o zonă la alta, pornind de la 11,08% în Craiova și ajungând până la 19,65% în Turda. Alte orașe în care tarifele vor crește sunt Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște și Bacău, cu scumpiri cuprinse între 12 și 13%. În Târgu Jiu, Pitești și Brașov, majorările se vor situa între 14 și 15%, în timp ce Oradea va avea o creștere de 16%, iar Suceava de 16,9%.

În ceea ce privește prețul apei potabile, din 2026, cel mai ridicat tarif va fi practicat de operatorul din Bacău, unde metrul cub va costa 11,25 lei fără TVA. Pe următoarele poziții se află Turda, cu 10,79 lei pe metru cub, Iași cu 10,64 lei, Craiova cu 10,45 lei și Brăila cu 10,39 lei. De asemenea, Vaslui și Buzău vor depăși pragul de 10 lei pe metru cub, cu tarife de 10,33 lei, respectiv 10,06 lei. La începutul anului 2025, Buzăul era orașul cu cea mai scumpă apă potabilă din România.

Scumpiri importante se vor înregistra și la serviciile de canalizare-epurare. Din 1 ianuarie 2026, Târgoviște va avea cel mai mare tarif din țară pentru acest serviciu, de 11,07 lei pe metru cub, fără TVA. Urmează Iașiul cu 10,53 lei, Piatra-Neamț cu 9,78 lei, Arad cu 9,42 lei, Giurgiu cu 9,30 lei, Turda cu 9,24 lei și Târgu Jiu cu 9,01 lei.

Dacă sunt luate în calcul atât apa, cât și canalizarea, cu TVA inclus, cele mai mari tarife totale vor fi practicate de ApaVital Iași, unde prețul va ajunge la 23,50 lei pe metru cub. Pe următoarele locuri se situează operatorii din Dâmbovița, cu 22,47 lei, Turda cu 22,23 lei, Bacău cu 21,81 lei, Craiova cu 20,69 lei, Piatra-Neamț cu 20,66 lei, Ploiești cu 20,55 lei, Suceava cu 20,42 lei, Mediaș cu 20,10 lei și Vaslui cu 20,07 lei.

La polul opus, cele mai mici tarife totale vor fi practicate de Aquatorontal SRL din județul Timiș, unde prețul va fi de 12,61 lei pe metru cub. Urmează operatorii din Miercurea-Ciuc cu 12,69 lei, Orăștie cu 12,72 lei, Sibiu cu 13,43 lei, Râmnicu Vâlcea cu 13,49 lei și Tulcea cu 13,53 lei pe metru cub.