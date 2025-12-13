La nivel european, taxa de oraș este o taxă turistică locală, cunoscută sub denumiri precum tourist tax sau city tax. Aceasta este percepută de autoritățile locale vizitatorilor și se calculează, de regulă, per persoană și per noapte de cazare.

În majoritatea cazurilor, suma nu este inclusă în prețul afișat inițial al camerei, ci se achită direct la unitatea de cazare, fie la sosire, fie la plecare.

Scopul principal al acestei taxe este suplimentarea bugetului local. Banii sunt folosiți pentru întreținerea infrastructurii, curățenie, transport public sau protejarea patrimoniului, mai ales în orașele puternic afectate de turismul de masă. Autoritățile locale justifică nivelul taxei prin costurile ridicate generate de fluxurile mari de vizitatori, transmite EVZ.

În Europa, nivelul taxei de oraș variază considerabil. În cele mai multe destinații, suma se situează între 1 și 5 euro pe noapte de persoană, însă există orașe unde taxele sunt mult mai ridicate.

Veneția este un exemplu aparte, unde autoritățile au introdus nu doar o taxă de cazare, ci și o taxă specială pentru vizitatorii de o zi. În 2025, accesul în orașul vechi în zilele aglomerate este condiționat de plata unei taxe de 5 euro, care poate ajunge la 10 euro pentru rezervările făcute în ultimul moment. Aceasta se adaugă taxei de cazare, care variază în funcție de sezon și tipul unității.

Amsterdam se numără printre orașele cu cele mai ridicate taxe turistice din Europa. Aici, taxa poate ajunge la 12,5% din tariful pe noapte, la care se adaugă, în unele cazuri, o sumă fixă per persoană.

În Franța, taxa locală de sejur diferă în funcție de oraș și de categoria cazării. În anumite zone, aceasta poate depăși 13 euro pe noapte, iar la Paris plafonul maxim a fost ridicat la peste 15 euro, în funcție de tipul unității de cazare.

Înainte de a rezerva o vacanță, turiștii ar trebui să verifice dacă taxa de oraș este inclusă în prețul afișat sau se plătește separat la recepție. Este important de știut dacă taxa se aplică per persoană sau per cameră, pentru câte nopți este calculată și dacă există scutiri pentru copii sau alte categorii.

În unele orașe, pot exista și taxe suplimentare pentru vizitatorii de o zi, distincte de cele de cazare.

Modalitatea de aplicare a taxei diferă de la o destinație la alta. Unele orașe folosesc o taxă fixă, altele una variabilă, în funcție de categoria hotelului, prețul camerei, zona sau perioada din an.

Impozitele și taxele turistice sunt stabilite de consiliile locale, în limitele prevăzute de legislația națională, iar nivelul acestora reflectă presiunea turistică și costurile administrative ale fiecărui oraș.