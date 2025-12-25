În România și nu numai, Crăciunul nu se rezumă doar la cadouri și colinde. Această Mare Sărbătoare este plină de tradiții strămoșești și superstiții străvechi menite să aducă iubirea în viața celor singuri. În Europa, fiecare țară are ritualurile ei speciale pentru această perioadă din an, menite „să prezică” viitorul sentimental al oricărui curios.

În România, de exemplu, fetele pun busuioc sub pernă și mănâncă usturoi înainte de culcare pentru a-și visa viitorul soț. Unele fete curajoase ies afară la miezul nopții în speranța că vor auzi un nume de bărbat.

Se spune că primul nume de bărbat pe care-l aud este numele viitorului soț. De altfel, dacă prima persoană care le trece pragul în Sfânta Zi de Crăciun este un bărbat, vor avea noroc în dragoste tot anul.

În Austria se crede că dacă două persoane împart aceeași lumânare de Crăciun, legătura lor se va transforma în iubire.

În Bulgaria, se crede că persoana care rupe pâinea pentru masa de Crăciun va avea noroc în dragoste.

În Cehia, fetele nemăritate își aruncă un pantof peste umăr pentru a-și afla viitorul în dragoste. Se spune că dacă vârful pantofului este îndreptat spre ușă fata respectivă se va căsători curând.

În Estonia, însă, fetele nemăritate sunt nevoite să mănânce șapte feluri diferite de mâncare la masa de Crăciun pentru a-și putea visa ursitul în noaptea următoare.

În Finlanda, persoanele necăsătorite toarnă ulei cald într-un vas cu apă. Dacă uleiul prinde formă de inel, înseamnă că se vor căsători curând.

În Franța, fetele necăsătorite scriu pe o coală numele băieților cu care le-ar plăcea să-și întemeieze o familie, apoi îi dau foc. Numele băiatului care arde primul este cel care îi va deveni soț.

În Germania, în schimbă, fetele necăsătorite speră că își vor atrage sufletul pereche dacă vor ține o lumânare aprinsă la fereastra dormitorului lor de Ajunul Crăciunului. (Atenție! Focul nu trebuie lăsat nesupravegheat.)

În Grecia, se crede că dacă spargi o rodie în ziua de Crăciun, iar boabele sale sunt arătoase și strălucitoare, vei avea parte de noroc în dragoste. Grecii cred că pe cât de dulci vor fi boabele rodiei, pe atât de dulce va fi și relația ta.

Dacă-n România se folosește busuioc și foi de dafin pentru citirea viitorului, în Irlanda, fetele necăsătorite își pun sub pernă o ramură de iederă pentru a-și visa partenerul de viață, în timp ce-n Italia își pun o frunză de dafin sub pernă în noaptea de Crăciun pentru a-și visa ursitul.

În Letonia, fetele care își doresc o relație statornică trebuie să împletească singure o coroniță în Ajunul Crăciunului. Pe cât de tare vor strânge împletiturile, pe atât de puternică va fi și relația lor.

În Lituania, în schimb, părinții pun, înainte de a servi masa de Crăciun, sub fața de masă diferite obiecte, printre care și un inel. Copilul care găsește inelul sub fața de masă este cel care se va căsători curând.

În Norvegia, se spune că dacă o fată se uită într-o oglindă la lumina lumânării în Ajunul Crăciunului își poate vedea viitorul iubit.

În Polonia, încă din străbuni, tinerii pun un fir de paie sub masă, dacă se înverzește este semn clar că dragostea este aproape de ele.

În Rusia, persoanele necăsătorite aruncă o bucată de hârtie în foc, dacă arde complet, dorințele lor (amoroase) se vor îndeplini.

În Scoția se crede, din vechime, că dacă prima persoană care te colindă este cineva necunoscut vei trăi o nouă poveste de iubire.

În Serbia, se crede că persoana care aprinde prima scânteie din focul de Crăciun se va îndrăgosti în anul următor.

În Slovacia, persoanele necăsătorite taie un măr de Crăciun. Dacă mărul are formă de stea în interior vor avea parte de un mariaj fericit.

În Spania, se crede că dacă primești un cadou roșu de Crăciun vei avea noroc în dragoste, roșul fiind culoarea dragostei.

În Suedia, fetele necăsătorite își pun sub pernă, în noaptea de Crăciun un biscuit făcut în casă pentru a-și visa iubitul.

În Ucraina, în schimb, se crede că decorarea bradului cu pânze de păianjen artificiale aduce noroc în dragoste și căsătorie.

Deși aceste tradiții străvechi sunt fascinante și aduc farmec sărbătorilor, Capital.ro nu încurajează credința în superstiții și vă recomandă să priviți aceste obiceiuri doar ca pe elemente folclorice.