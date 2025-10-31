Din cuprinsul articolului Turcia înregistrează venituri record din turism în Q3

Ministrul Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a anunțat că numărul turiștilor străini în Turcia a crescut cu 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar veniturile din turism au înregistrat o creștere de 5,7%.

Este pentru prima dată când țara depășește pragul de 50 de miliarde de dolari înainte de încheierea celui de-al treilea trimestru.

„Primele nouă luni din 2025 au fost marcate de provocări majore pentru regiunea noastră, de la conflicte regionale la schimbări climatice. Cu toate acestea, strategia noastră a dat roade, depășind veniturile de anul trecut cu 5,7%”, a declarat ministrul Ersoy. „Ne menținem obiectivul pentru finalul anului: 64 de miliarde USD în venituri din turism.”, a mai spus oficialul.

În medie, un turist a petrecut 10,3 nopți în Turcia și a cheltuit aproximativ 103 dolari pe noapte, ceea ce reprezintă o creștere de 7% față de 2024. Conform datelor UN Tourism pentru 2024, Turcia se situează pe locul patru la nivel mondial ca destinație turistică.

Cele mai importante piețe generatoare de turiști pentru Turcia în 2025 sunt Federația Rusă (5,53 milioane vizitatori), Germania (5,22 milioane) și Regatul Unit (3,54 milioane).