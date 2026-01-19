Schiul, unul dintre cele mai practicate sporturi pe timp de iarnă, s-a transformat încet-încet într-o activitate doar pentru cei cu venituri peste medie. De la Alpii europeni până în Munții Stâncoși din Statele Unite, o zi pe pârtie poate costa cât o mini-vacanță, iar diferențele față de stațiunile din România sunt considerabile, notează evz.ro.

Aspen Snowmass, situată în Colorado, este un exemplu clasic de destinație unde schiul se împletește cu opulența. Stațiunea este frecventată de vedete și oameni de afaceri, iar acest lucru se reflectă direct în prețuri. Accesul pe pârtii pentru o singură zi poate depăși echivalentul a 1.200 de lei, iar cazarea în sezonul de vârf ajunge la sume greu de atins pentru turistul obișnuit. Dacă sunt incluse mesele, transportul și alte facilități, o zi completă de schi poate costa cât salariul mediu pe o lună în România.

În Franța, Courchevel 1850 este sinonim cu rafinamentul și exclusivismul. Deși accesul pe pârtii este mai rezonabil decât în Statele Unite, adevăratele cheltuieli apar la capitolul cazare și servicii. Hotelurile de lux, restaurantele premiate și atmosfera selectă transformă schiul într-o experiență rezervată unui public restrâns, unde bugetul zilnic poate depăși cu ușurință 2.000 de lei de persoană.

Elveția completează tabloul cu St. Moritz, una dintre cele mai vechi stațiuni alpine. Aici, tradiția și eleganța merg mână în mână, iar prețurile reflectă acest statut. Deși skipass-ul nu este exagerat raportat la alte destinații de top, costurile colaterale ridică nota finală la niveluri greu de susținut pentru majoritatea turiștilor, undeva la peste 2.000 de lei/zi.

Pe plan intern, Poiana Brașov este considerată vârful de gamă al schiului românesc. Tarifele sunt vizibil mai mici decât în marile resorturi internaționale, însă pentru standardele locale nu pot fi considerate modeste. O zi de schi, cu tot ce presupune ea – skipass, cazare și mese – se apropie tot mai mult de pragul psihologic de 1.000 de lei.

Sinaia și Predeal urmează același trend. Apropierea de București și infrastructura relativ bună le mențin în topul preferințelor, dar aglomerația din weekenduri și din vacanțe împinge prețurile în sus. Deși serviciile nu pot fi comparate cu cele din Alpi, costurile au crescut constant în ultimii ani.

Pentru Sinaia prețurile pot trece de 1.000 de lei în perioadele cu mulți turiști, iar pentru Predeal putem avea costuri între 1.00-1.100 de lei de persoană.

În timp ce în România schiul rămâne, cu eforturi, la îndemâna clasei de mijloc, în destinațiile de top din străinătate el este parte dintr-un stil de viață exclusivist.