Mai spre vestul țării, Transalpina Ski Resort (județul Vâlcea) este una dintre cele mai active destinații, cu mai multe pârtii deschise și instalații de transport pe cablu în funcțiune. Tarifele pentru o zi de schi diferă în funcție de vârstă, adulții plătind în jur de 190 de lei, în timp ce elevii, studenții și copiii beneficiază de reduceri (170 de lei, respectiv 125 de lei pentru copiii sub 12 ani).

Tot pe Transalpina, la Rânca, domeniul schiabil este accesibil turiștilor, iar costurile pentru o zi pe pârtie sunt mai reduse comparativ cu alte stațiuni mari. Skipassul pentru o zi costă 150 de lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii, potrivit HotNews.

În Straja, una dintre cele mai frecventate stațiuni din Hunedoara, schiorii pot folosi mai multe pârtii, iar skipass-ul are un tarif unic, indiferent de vârstă: 160 lei/zi.

În zona centrală a țării, Păltiniș Arena rămâne o opțiune pentru schiorii din Sibiu și nu numai. Aici, accesul pe pârtie este posibil până în a doua parte a zilei, cu tarife diferențiate pentru adulți, tineri și copii: adulți 165 lei, elevi și studenți 155 de lei, copiii între 7-11 ani, 135 de lei.

Pe Valea Prahovei, pârtia Clăbucet din Predeal este printre cele mai cunoscute și accesate, fiind potrivită atât pentru începători, cât și pentru schiorii cu experiență. Domeniul schiabil din Predeal include mai multe pârtii conectate, iar tarifele pentru skipass sunt mai ridicate față de alte stațiuni din țară, în special în perioadele aglomerate. Pentru adulți, costul unui skipass de o zi poate depăși 250 de lei, în timp ce copiii plătesc semnificativ mai puțin.

În Harghita, la Băile Homorod, pârtiile sunt deschise parțial, iar prețurile variază în funcție de ziua săptămânii, cu tarife mai mici de luni până joi. De luni până joi, turiștii vor scoate din buzunar pe această pârtie 110 de lei pentru adulți și 90 de lei la preț redus. În zilele de weekend sau de sărbătoare, tarifele ajung la 130 de lei și 110 la preț redus.

La Vatra Dornei, instalațiile destinate începătorilor și copiilor sunt funcționale, fiind una dintre stațiunile preferate de familii. Tarifele: 170 de lei un skipass pentru adulți și 140 de lei pentru copii.

Operatorii din turism spun că debutul sezonului este sub așteptări din cauza temperaturilor ridicate, însă mizează pe lunile ianuarie și februarie pentru o activitate intensă pe pârtii. Odată cu scăderea temperaturilor, condițiile de schi ar urma să se îmbunătățească, iar tot mai multe domenii să devină complet funcționale.

Autoritățile locale și administratorii pârtiilor le recomandă turiștilor să verifice zilnic starea domeniilor schiabile și programul instalațiilor, deoarece condițiile meteo pot modifica rapid accesul pe pârtii. De asemenea, în perioadele aglomerate, precum weekendurile și vacanțele școlare, timpii de așteptare la telescaun sau teleski pot fi mai mari, iar costurile pentru cazare și servicii conexe pot crește semnificativ.