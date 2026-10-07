Luca Niculescu pregătește negocierile pentru noul Guvern. Mesaj înaintea întâlnirii cu PSD: „Caut soluții pentru echilibrul politic și economic”

Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că lucrează la programul de guvernare și se pregătește pentru consultările cu partidele parlamentare, într-un moment în care negocierile pentru formarea unei majorități intră într-o etapă decisivă. Niculescu pune printre priorități creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea mediului de afaceri și problema prețurilor la energie.

Mesajul vine în contextul în care Niculescu l-a contactat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, iar prima întâlnire cu reprezentanții social-democraților este așteptată cel mai probabil joi.

Premierul desemnat spune că discuțiile din perioada următoare vor fi inevitabil despre majorități parlamentare, negocieri și componența viitorului Executiv, însă susține că obiectivul său este mai larg.

„Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România”, a transmis Luca Niculescu.

El afirmă că viitorul Executiv trebuie să răspundă unor probleme concrete pentru populație, de la utilizarea banilor publici până la creșterea prețurilor.

„Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic.”

Niculescu indică deja câteva dintre domeniile pe care intenționează să le includă în programul de guvernare.

„Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie.”

Premierul desemnat vorbește și despre colectarea veniturilor statului și modul în care sunt utilizați banii publici.

„Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii.”

În același timp, Niculescu sugerează că nu intenționează să abandoneze toate politicile guvernelor precedente.

„Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează.”

Potrivit informațiilor apărute miercuri, Luca Niculescu și Sorin Grindeanu au discutat deja telefonic, iar detaliile primei întâlniri urmează să fie stabilite. Aceasta ar urma să aibă loc cel mai probabil joi.

PSD a primit marți, în unanimitate, un mandat larg pentru negocieri cu premierul desemnat. Grindeanu a declarat că social-democrații vor să afle dacă viziunea economică și socială a lui Niculescu este compatibilă cu programul pregătit de partid.

Discuția cu PSD este importantă și în contextul aritmeticii parlamentare necesare pentru învestirea noului Cabinet.

Social-democrații intenționează să prezinte propriile propuneri și condițiile în care ar putea participa la viitoarea formulă de guvernare. Grindeanu a afirmat anterior că PSD nu va susține continuarea măsurilor de austeritate asociate fostului Guvern Bolojan.

Premierul desemnat nu a prezentat deocamdată formula viitorului Cabinet. El spune că programul final va ține cont și de rezultatul negocierilor cu formațiunile parlamentare.

„Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist.”

Niculescu a anunțat că rezultatul negocierilor va fi făcut public după încheierea consultărilor.

„Voi prezenta public rezultatul acestor discuții.”

Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 6 octombrie, decretul prin care Luca-Alexandru Niculescu a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.