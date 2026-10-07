Luca Niculescu și Sorin Grindeanu au avut prima discuție directă. Când ar urma să aibă loc întâlnirea decisivă
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Sorin Grindeanu
Premierul desemnat Luca Niculescu și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au avut prima discuție directă, prin telefon, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Cei doi ar urma să se întâlnească joi, în cadrul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Social-democrații nu ar intenționa să discute, la această primă întrevedere, despre împărțirea ministerelor.
Luca Niculescu și Sorin Grindeanu au stabilit o întâlnire după prima discuție directă
Luca Niculescu și Sorin Grindeanu ar fi discutat pentru prima dată direct după desemnarea noului premier, iar convorbirea telefonică s-ar fi încheiat cu stabilirea unei întrevederi între cei doi lideri.
Surse politice citate de Digi24 susțin că discuția telefonică a avut deja loc, iar întâlnirea dintre liderul PSD și premierul desemnat ar urma să se desfășoare joi.
PSD nu ar vrea să discute despre împărțirea ministerelor la prima întâlnire
Întrevederea este programată pentru ziua următoare, însă locul în care Sorin Grindeanu și Luca Niculescu se vor întâlni nu a fost stabilit sau făcut public până în acest moment.
Potrivit acelorași surse, social-democrații nu și-ar dori ca prima discuție față în față cu premierul desemnat să fie concentrată asupra împărțirii portofoliilor din viitorul Executiv.
Sorin Grindeanu a anunțat condiția PSD pentru susținerea viitorului Guvern
Poziția PSD în negocierile pentru formarea Executivului a fost prezentată public de Sorin Grindeanu, care a condiționat susținerea Guvernului propus de Luca Niculescu de direcția politică pe care acesta o va asuma.
„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, este „linia roșie” impusă de PSD.
Votul de învestitură depinde de depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri
Calendarul procedurii parlamentare va depinde de momentul în care Luca Niculescu va transmite Parlamentului documentele necesare pentru învestirea noului Cabinet.
Sursele politice citate au precizat că organizarea votului de învestitură, în cazul în care se va ajunge la această etapă, este legată de data la care premierul desemnat va depune programul de guvernare și lista persoanelor propuse pentru funcțiile de ministru.
Procedura parlamentară nu ar urma să înceapă în această săptămână
În actualul calendar al negocierilor, procedura pentru învestirea Guvernului nu ar urma să fie organizată în această săptămână.
Luca Niculescu are la dispoziție, potrivit termenului constituțional menționat în informațiile prezentate, 10 zile pentru a ajunge în Parlament cu echipa și programul de guvernare.
Termenul de 10 zile a început să curgă de marți
Perioada indicată pentru prezentarea în Parlament a început marți, odată cu desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.
Termenul de 10 zile urmează să expire joi, 15 octombrie.
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