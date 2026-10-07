ASF participă la reuniunea ESMA. Finanțele digitale și trecerea la decontarea T+1 sunt analizate la nivel european

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, participă în aceste zile la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA).

În cadrul reuniunii sunt dezbătute mai multe teme considerate esențiale pentru evoluția piețelor financiare europene. Printre acestea se numără finanțele digitale și implementarea Regulamentului MiCA, convergența în materie de supraveghere la nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea infrastructurilor post-tranzacționare, inclusiv a depozitarilor centrali și a contrapărților centrale (CCP), precum și pregătirile pentru tranziția la ciclul de decontare T+1.

„Particip zilele acestea la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authorities), unde sunt dezbătute teme esențiale pentru evoluția piețelor financiare europene, precum finanțele digitale și implementarea Regulamentului MiCA, convergența în supraveghere la nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea infrastructurilor post-tranzacționare, inclusiv a depozitarilor centrali și a contrapărților centrale (CCP), precum și pregătirile pentru tranziția la ciclul de decontare T+1”, a explicat Alexandru Petrescu.

Criteriile comune referitoare la independența în materie de supraveghere și evaluările realizate de autoritățile europene de supraveghere pe baza acestor criterii au reprezentat un punct major de interes pentru ASF.

Tema este analizată în contextul eforturilor de consolidare a convergenței în supraveghere la nivel european. Potrivit președintelui ASF, capacitatea autorităților de a-și exercita mandatul în mod independent, cu autonomia și resursele necesare, este esențială pentru asigurarea unei supravegheri eficiente și credibile.

Această necesitate apare în condițiile în care responsabilitățile autorităților devin tot mai complexe, iar piețele financiare europene sunt tot mai integrate.

„Criteriile comune privind independența în materie de supraveghere și evaluarea realizată de autoritățile europene de supraveghere pe baza acestora au reprezentat un punct de interes major pentru ASF, în contextul eforturilor de consolidare a convergenței în supraveghere la nivel european. Capacitatea autorităților de a-și exercita mandatul în mod independent, dispunând de autonomia și resursele necesare, este esențială pentru o supraveghere eficientă și credibilă, în condițiile unor responsabilități tot mai complexe și ale unei integrări crescute a piețelor financiare europene”, a mai spus președintele ASF.

Discuțiile din cadrul reuniunii au vizat și pregătirile pentru trecerea la ciclul de decontare T+1. Procesul este unul amplu și presupune adaptări importante atât la nivelul infrastructurilor, cât și în cazul participanților la piață.

Pe măsură ce implementarea tranziției avansează, pregătirea din timp a ajustărilor tehnice și operaționale necesare este considerată esențială. De asemenea, coordonarea dintre autorități și industrie are un rol important pentru asigurarea unei tranziții eficiente și pentru limitarea riscurilor asociate trecerii la un ciclu de decontare mai scurt.

„Discuțiile au vizat și pregătirile pentru trecerea la ciclul de decontare T+1, un proces amplu care presupune adaptări importante la nivelul infrastructurilor și participanților la piață. Pe măsură ce implementarea avansează, pregătirea din timp a ajustărilor tehnice și operaționale necesare, precum și coordonarea dintre autorități și industrie sunt esențiale pentru asigurarea unei tranziții eficiente și pentru limitarea riscurilor asociate trecerii la un ciclu de decontare mai scurt”, a declarat Alexandru Petrescu.

În ceea ce privește finanțele digitale, atenția este concentrată în prezent asupra implementării Regulamentului MiCA după încheierea perioadei de tranziție.

Membrii Consiliului Supraveghetorilor au evidențiat necesitatea unei cooperări strânse între ESMA și autoritățile naționale pentru aplicarea efectivă și coerentă a cadrului european privind criptoactivele.

Această cooperare urmărește asigurarea unei abordări convergente în materie de supraveghere, limitarea riscurilor de arbitraj de reglementare și menținerea unui nivel adecvat de protecție a investitorilor.

„În ceea ce privește finanțele digitale, atenția este concentrată în acest moment asupra implementării Regulamentului MiCA după încheierea perioadei de tranziție. Membrii Consiliului Supraveghetorilor au subliniat că aplicarea efectivă și coerentă a cadrului european privind criptoactivele presupune, în această etapă, o cooperare strânsă între ESMA și autoritățile naționale, în vederea unei abordări convergente în materie de supraveghere, a limitării riscurilor de arbitraj de reglementare și a asigurării unui nivel adecvat de protecție a investitorilor”, a mai spus acesta.

În cadrul reuniunii au fost analizate și aspecte referitoare la rolul infrastructurilor post-tranzacționare. În discuții au fost incluse depozitarii centrali și contrapărțile centrale.

Aceste infrastructuri sunt analizate în contextul obiectivelor de consolidare a eficienței, rezilienței și integrării piețelor de capital europene.

Schimbul de experiență și coordonarea la nivel european sunt considerate în continuare esențiale pentru susținerea unui cadru de piață sigur și competitiv.

„De asemenea, au fost analizate aspecte privind rolul infrastructurilor post-tranzacționare, inclusiv al depozitarilor centrali și al contrapărților centrale, în contextul obiectivelor de consolidare a eficienței, rezilienței și integrării piețelor de capital europene. Schimbul de experiență și coordonarea la nivel european rămân esențiale pentru susținerea unui cadru de piață sigur și competitiv”, a conchis Alexandru Petrescu.

Temele discutate la nivelul Consiliului Supraveghetorilor al ESMA acoperă astfel mai multe direcții importante pentru piețele financiare europene, de la independența autorităților de supraveghere și aplicarea Regulamentului MiCA până la dezvoltarea infrastructurilor post-tranzacționare și pregătirea tranziției către ciclul de decontare T+1.