Banca Naţională a României (BNR) a transmis că, în ultima săptămână, au apărut pe internet mai multe postări realizate cu tehnologia deepfake în care este folosită imaginea guvernatorului Mugur Isărescu. Instituţia a explicat că aceste materiale video sunt false şi încearcă să îi convingă pe oameni să investească bani într-o platformă financiară inexistentă, prezentată ca fiind bazată pe inteligenţă artificială. Scopul real al acestor postări este obţinerea banilor şi a datelor personale ale utilizatorilor.

BNR a arătat că videoclipurile promovează o oportunitate falsă de investiţii şi susţin în mod neadevărat că ar exista un parteneriat cu Florin Talpeş, directorul companiei Bitdefender. Reprezentanţii băncii centrale au precizat că imaginea guvernatorului este folosită fără drept pentru a crea credibilitate şi pentru a determina publicul să depună bani într-un sistem fraudulos.

„În ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. Conţinutul video fraudulos promovează o oportunitate falsă de investiţii folosind imaginea guvernatorului BNR şi afirmaţii privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeş, CEO Bitdefender”, anunţă BNR.

Potrivit informaţiilor oferite de Bitdefender, reclamele afirmă în mod fals că platforma ar face parte dintr-un program naţional de dezvoltare digitală şi că ar reprezenta o decizie oficială destinată cetăţenilor români. Utilizatorii care accesează reclamele sunt trimişi către un site numit romania-investition[.]info, unde aplicaţia falsă apare sub denumirea „Profit Gold Românesc”, pagina fiind construită astfel încât să semene cu o platformă financiară oficială.

Specialiştii Bitdefender au anunţat că site-ul a fost deja blocat deoarece este considerat fraudulos şi au publicat o notificare cu detalii despre această campanie de înşelătorie online. În acelaşi timp, BNR a reiterat că instituţia nu face niciodată recomandări sau propuneri de investiţii şi nu promovează astfel de oportunităţi financiare.

Banca centrală a mai precizat că toate comunicările sale oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul bnr.ro şi pe conturile oficiale ale instituţiei de pe reţelele sociale. Reprezentanţii BNR au recomandat ca persoanele care au interacţionat cu astfel de materiale sau site-uri false să nu ofere date personale şi să anunţe imediat autorităţile competente. Au menţionat că informaţii despre tentativele de fraudă în numele instituţiei şi ghiduri de protecţie online pot fi găsite pe site-ul web al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.