Până acum, știrile de la ora 16:00 erau prezentate de Olivia Păunescu, care va continua să fie prezentatoare la Observator 12:00. Teodora Tompea și-a exprimat entuziasmul pentru noua provocare, subliniind importanța informației verificate, echilibrului, responsabilității, contextului și perspectivei în jurnalism.

Cu o experiență de 17 ani în domeniul jurnalistic, Teodora Tompea a lucrat anterior la Radio Nord Est din Iași, Europa FM și presa locală din Arad. În 2012 s-a alăturat Digi24, unde a prezentat știri și a moderat emisiuni precum Scena Deschisă și Planeta ești tu, consolidându-și astfel cariera în televiziunea de știri.

„Primăvara vine cu un nou început. De pe 2 martie, vă aștept de luni până vineri, la Observator 16. Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după-amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16:00, la Observator. Sunt bucuroasă să pot contribui la consolidarea încrederii telespectatorilor în jurnalismul de calitate, la Antena 1”, a declarat Teodora Tompea.

Pe parcursul carierei sale în jurnalism, Teodora Tompea a construit o experiență solidă și diversificată care îi conferă astăzi un profil distinct în media românească. Originară din Iași, ea și-a început activitatea în mass‑media la Radio Nord Est, continuând apoi ca reporter la Europa FM și jurnalist în presa locală din Arad, înainte de a se alătura televiziunii Digi24.

Aceasta a parcurs toate etapele meseriei, de la prezentarea buletinelor de știri și moderarea emisiunilor de dezbatere pe diverse intervale orare până la realizarea unor proiecte proprii precum „Scena Deschisă” și „Planeta ești tu”, emisiuni care i‑au consolidat prezența editorială și i‑au permis să abordeze teme complexe și actuale.

De-a lungul carierei, Tompea a relatat evenimente majore din actualitatea internă și internațională, realizând interviuri importante, integrând abordări analitice și construindu‑și o voce jurnalistică clară și echilibrată.

Mesajul transmis de Teodora Tompea poate fi vizualizat aici.