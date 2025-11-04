Călin Georgescu semnează controlul judiciar la Poliția Buftea, susținut de zeci de oameni cu icoane și scandări
Mulți oameni au venit la Poliția Buftea ca să-l susțină pe Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale. Ei au adus icoane, strigă „Călin Georgescu, președinte!” și cântă cântece patriotice. Georgescu a mers la poliție ca să semneze controlul judiciar, după ce Tribunalul București a decis să mențină această măsură pentru 60 de zile, după ce Judecătoria Sector 1 a stabilit-o acum mai bine de două săptămâni.
Procurorii îl acuză pe Călin Georgescu de promovarea ideilor fasciste, rasiste și xenofobe
Procurorii îl acuză pe Călin Georgescu că ar fi încercat să facă acțiuni împotriva legilor țării, că a răspândit informații false și alte lucruri grave. Printre ele se numără: crearea sau conducerea unei organizații cu idei fasciste, rasiste sau xenofobe, promovarea publică a persoanelor vinovate de crime împotriva umanității și a războiului, și răspândirea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
