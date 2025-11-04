Mulți oameni au venit la Poliția Buftea ca să-l susțină pe Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale. Ei au adus icoane, strigă „Călin Georgescu, președinte!” și cântă cântece patriotice. Georgescu a mers la poliție ca să semneze controlul judiciar, după ce Tribunalul București a decis să mențină această măsură pentru 60 de zile, după ce Judecătoria Sector 1 a stabilit-o acum mai bine de două săptămâni.

Procurorii îl acuză pe Călin Georgescu că ar fi încercat să facă acțiuni împotriva legilor țării, că a răspândit informații false și alte lucruri grave. Printre ele se numără: crearea sau conducerea unei organizații cu idei fasciste, rasiste sau xenofobe, promovarea publică a persoanelor vinovate de crime împotriva umanității și a războiului, și răspândirea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.