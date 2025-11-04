Revolut a început să blocheze și să închidă conturile rușilor din Uniunea Europeană care au permise de ședere expirate sau nevalide, trimițând mai întâi notificări. Banca vizează în special persoanele cu vize speciale VLTV, acordate în situații umanitare, și pe cei care așteaptă prelungirea permisului de ședere. Măsura vine ca urmare a noului pachet de sancțiuni al Uniunii Europene.

Până acum, rușii puteau deschide conturi Revolut doar dacă aveau un permis de ședere valabil sau o viză de lungă ședere de tip D. În noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, utilizatorii cu vize expirate au primit două mesaje: primul pentru a dovedi că mai au un permis valabil, iar al doilea pentru a anunța suspendarea și închiderea contului până pe 31 decembrie 2025.

După notificări, clienții nu au mai putut folosi conturile pentru plăți, cumpărături, depuneri sau retrageri de bani. Mai mulți clienți au confirmat situația publicațiilor Meduza și Mediazona.

În răspunsul oferit la o solicitarea „BBC Rusia”, serviciul de presă al băncii Revolut a explicat că trebuie să respecte toate legile și sancțiunile internaționale în țările în care operează:

„În calitate de instituție financiară reglementată la nivel global, Revolut trebuie să respecte legile și reglementările privind sancțiunile ONU, Uniunii Europene, Regatului Unit, Statelor Unite și absolut toate celelalte legi și reglementări aplicabile din toate jurisdicțiile în care operează Revolut.”

În vară, Revolut a blocat pentru scurt timp conturile a trei angajați ai Fundației Anticorupție: Ruslan Șaveddinov, Dmitri Nizovțev și Nina Volohonskaia. Șaveddinov a spus că banca a făcut asta ca răspuns la cererile autorităților din unele țări, legate de aplicarea legii sau de hotărâri judecătorești.

În octombrie, Revolut a blocat și contul politicianului rus Dmitri Gudkov. El a spus că măsura are legătură cu postările lui despre un dosar penal împotriva Comitetului Anti-Război din Rusia, din care face parte.

Revolut este o companie financiară globală care ajută clienții să își gestioneze mai bine banii. A fost lansată în 2015 în Marea Britanie, oferind servicii de transfer de bani și schimb valutar. În prezent, mai mult de 50 de milioane de oameni din întreaga lume folosesc Revolut pentru a efectua milioane de tranzacții în fiecare lună.

În Spațiul Economic European, serviciile bancare Revolut sunt oferite de Revolut Bank UAB, o bancă din Lituania, care este reglementată de Banca Centrală Europeană și de Banca Lituaniei. Serviciile sunt disponibile pentru persoanele de peste 18 ani și pot include taxe, condiții și termeni de utilizare.