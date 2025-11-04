S-a stins Donna Jean Godchaux-MacKay, vocea emblematică a anilor ’60 și ’70
Donna Jean Godchaux-MacKay, mezzo-soprană celebră pentru contribuțiile sale vocale în hituri clasice precum „Suspicious Minds” și „When a Man Loves a Woman”, precum și pentru perioada în care a fost solistă a formației Grateful Dead în anii ’70, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani.
Un purtător de cuvânt a confirmat că artista a murit duminică, în hospice-ul Alive din Nashville, după o luptă cu cancerul.
Despre Donna Jean Thatcher
Născută Donna Jean Thatcher în Florence, Alabama, Godchaux-MacKay și-a început cariera muzicală înainte de a împlini 20 de ani, cântând în studiourile din Muscle Shoals, unde a înregistrat numeroase hituri soul și R&B. Vocea ei a răsunat alături de legende precum Elvis Presley, Percy Sledge, Neil Diamond, Boz Scaggs și Cher. La începutul anilor ’70, ea și soțul ei de atunci, Keith Godchaux, s-au alăturat formației Grateful Dead, contribuind la albume și turnee memorabile, printre care „Terrapin Station”, „Shakedown Street” și „From the Mars Hotel”.
Deși au părăsit trupa în 1979 pentru a-și forma propria trupă, moartea prematură a lui Keith, în 1980, nu a împiedicat-o pe Donna să continue muzica, lansând albume precum „Back Around” și „Donna Jean and the Tricksters”, și căsătorindu-se cu basistul David MacKay. Alături de acesta și de fiii săi, Kinsman și Zion, Donna Jean a rămas o prezență apreciată pe scena muzicală timp de decenii.
Reacția fanilor
Veștile despre dispariția sa au emoționat profund comunitatea de fani. Pe rețelele sociale, admiratorii au împărtășit amintiri și aprecieri:
„Vești triste. Donna era foarte subestimată. Când se putea auzi, avea o voce uimitoare și aducea contribuții frumoase trupei. Când nu avea monitor… tot cânta mai bine decât 99% dintre criticii ei.
Donna era mult criticată pentru „plânsul” ei cu Dead, dar când putea auzi mixajul pe scenă, adăuga o textură care definea sunetul lor. Drum bun, Donna!
Am întâlnit-o o dată, în culise, cu Grateful Dead, în 1978. I-am spus cât de mult mi-au plăcut duetele ei cu Bob în acea seară, una dintre serile în care Jerry avea laringită. Era atât de amabilă și de drăguță, încât de atunci am o slăbiciune pentru ea.
OG Se sting încet, unul câte unul, și asta îmi rupe inima Să continuăm să onorăm muzica cântând la chitară (și cântând)
Wow, ce păcat… Am împărțit câteva jointuri cu soțul ei, Keith, în timp ce el cânta la CP70, în timpul unui concert Healey Trease într-un mic bar numit Red Rail din Nanuet, New York, la sfârșitul anilor ’70… Mulțumesc pentru contribuția ta și zboară sus, oh Freebird, da … Odihnește-te în pace, Donna Jean…
Am avut întotdeauna o relație de dragoste-ură cu vocea ei din GD, dar în ultimii ani am înclinat mai mult spre dragoste. Sper din suflet că niște oameni buni au avut răbdarea să o intervieveze mai mult înainte de a muri. Are o poveste incredibilă de împărtășit”, au oamenii pe Facebook.
