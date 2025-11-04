Donna Jean Godchaux-MacKay, mezzo-soprană celebră pentru contribuțiile sale vocale în hituri clasice precum „Suspicious Minds” și „When a Man Loves a Woman”, precum și pentru perioada în care a fost solistă a formației Grateful Dead în anii ’70, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani.

Un purtător de cuvânt a confirmat că artista a murit duminică, în hospice-ul Alive din Nashville, după o luptă cu cancerul.

Născută Donna Jean Thatcher în Florence, Alabama, Godchaux-MacKay și-a început cariera muzicală înainte de a împlini 20 de ani, cântând în studiourile din Muscle Shoals, unde a înregistrat numeroase hituri soul și R&B. Vocea ei a răsunat alături de legende precum Elvis Presley, Percy Sledge, Neil Diamond, Boz Scaggs și Cher. La începutul anilor ’70, ea și soțul ei de atunci, Keith Godchaux, s-au alăturat formației Grateful Dead, contribuind la albume și turnee memorabile, printre care „Terrapin Station”, „Shakedown Street” și „From the Mars Hotel”.

Deși au părăsit trupa în 1979 pentru a-și forma propria trupă, moartea prematură a lui Keith, în 1980, nu a împiedicat-o pe Donna să continue muzica, lansând albume precum „Back Around” și „Donna Jean and the Tricksters”, și căsătorindu-se cu basistul David MacKay. Alături de acesta și de fiii săi, Kinsman și Zion, Donna Jean a rămas o prezență apreciată pe scena muzicală timp de decenii.

Veștile despre dispariția sa au emoționat profund comunitatea de fani. Pe rețelele sociale, admiratorii au împărtășit amintiri și aprecieri: