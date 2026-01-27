Este doliu în muzica românească, după dispariția rapperului Nicolae Onea, cunoscut de public sub numele de scenă Chucho (Ony). A murit la vârsta de 44 de ani. Artistul se afla în Spania, țară în care era stabilit de mai mult timp, informația fiind făcută publică printr-un mesaj transmis pe Facebook de comunitatea Marpha Hip Hop.

George Nicolae Onea a fost o figură importantă a scenei hip-hop underground din România, fiind membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royală Mare, proiecte care au marcat finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000. Potrivit informațiilor apărute pe rețelele sociale, artistul ar fi încetat din viață în urma unui infarct miocardic, survenit în timp ce se afla în Spania.

Discografia lăsată în urmă de George Nicolae Onea include albume și materiale considerate reprezentative pentru generația sa: „Cu degetu’ pe trăgaci” (Memorialu’ Durerii, 1997), „Suspect no. 1” (Don Baxter & Royală Mare, 1999), „Soldați zig-zag” (Royală Mare, 2000) și „Primul mesaj” (Chucho, 2005).

Vestea morții lui George Nicolae Onea, cunoscut ca Chucho (Ony), a declanșat un val puternic de reacții emoționante din partea fanilor, care au umplut rețelele sociale cu mesaje de durere, respect și recunoștință. Pentru mulți dintre ei, dispariția artistului nu a însemnat doar pierderea unui rapper, ci sfârșitul simbolic al unei perioade importante din viața lor.

Numeroși admiratori au transmis că muzica lui Chucho le-a marcat adolescența și tinerețea, fiind o coloană sonoră a anilor de liceu, a prieteniilor legate atunci și a primelor descoperiri ale rapului underground românesc. Unii au mărturisit că îl ascultau „pe repeat” și astăzi, inclusiv în ultimele luni, semn că piesele sale au rămas actuale și relevante, dincolo de trecerea timpului.

Alți fani au vorbit despre respectul profund pe care i l-au purtat artistului, descriindu-l ca pe un „soldat al hip-hopului”, autentic și sincer, care nu a făcut compromisuri și a lăsat o amprentă clară asupra genului.

Reacțiile au fost dominate de regret și de sentimentul că artistul s-a retras prea devreme din muzică, mulți considerând că avea încă multe de spus și de oferit. Fanii și-au exprimat tristețea că un nume promițător al rapului românesc a dispărut din lumina reflectoarelor, iar acum din viață, însă au subliniat că moștenirea sa muzicală rămâne vie.