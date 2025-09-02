George Raveling a început cariera sportivă ca jucător la Villanova între 1957 și 1960, unde a contribuit la două calificări în turneul NIT. După încheierea carierei de jucător, a devenit antrenor secund la aceeași universitate între 1963 și 1969, potrivit CBS.

Ulterior, a ocupat aceeași poziție la Maryland, înainte de a primi prima funcție de antrenor principal la Washington State în anii ’70.

După aproape un deceniu în statul Washington, Raveling a antrenat la Iowa, iar apoi la USC (University of Southern California). La USC a avut cel mai mare succes, fiind numit de trei ori „Antrenorul Anului” în conferința Pac-10 și obținând titlul de „NABC Coach of the Year” în 1992.

Pe parcursul a 22 de ani ca antrenor principal, Raveling a strâns un palmares de 336 de victorii și 292 de înfrângeri. În 2013, a fost inclus în College Basketball Hall of Fame.

Raveling a fost și antrenor secund al echipei naționale a SUA la Jocurile Olimpice din 1984. Acolo a colaborat cu Michael Jordan, care ulterior l-a creditat pe Raveling drept persoana-cheie în alegerea Nike ca partener comercial. Jordan a declarat în 2015 că, deși Sonny Vaccaro este adesea creditat pentru semnarea contractului cu Nike, adevăratul catalizator a fost George Raveling, care l-a convins să dea o șansă companiei.

După retragerea din activitatea de antrenor în 1994, Raveling a lucrat ca director al departamentului de baschet internațional la Nike, contribuind la expansiunea globală a mărcii și a sportului.

Pe lângă realizările din baschet, Raveling a fost martor direct la un moment crucial în istoria Americii. În 1963, el a făcut parte din echipa de securitate a lui Martin Luther King Jr. la Marșul de la Washington.

A fost prezent pe scenă când Dr. King a rostit celebrul discurs „I Have a Dream”. După eveniment, Raveling a cerut și a primit copia originală a discursului, dactilografiată, care astăzi este expusă la Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americană din Washington D.C.

Familia lui George Raveling a transmis un mesaj emoționant în care l-a descris ca pe un om cu o energie divină, o prezență aparte și o înțelepciune atemporală. Potrivit lor, cuvintele nu pot descrie complet impactul pe care l-a avut asupra celor care l-au cunoscut, fie că au fost membri ai familiei, colegi, sportivi sau prieteni.

Raveling va rămâne în memoria colectivă nu doar ca un mare antrenor, ci ca un simbol al curajului, responsabilității și al angajamentului față de progres – atât în sport, cât și în societate.