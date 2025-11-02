Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a afirmat, la Sinaia, că modelul de business inovator al retailerului românesc La Cocoş ar trebui să fie menţinut şi chiar extins, deoarece aduce un plus de competitivitate pe piaţa alimentară.

Declaraţia a fost făcută în cadrul conferinţei „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, organizată de Consiliul Concurenţei împreună cu Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC).

Bogdan Chiriţoiu a subliniat că, în sectorul de producţie alimentară, există încă loc pentru consolidare, ceea ce ar putea întări poziţia furnizorilor în raport cu marile lanţuri comerciale. El a explicat că, deşi economia românească a fost mult timp caracterizată de o structură fragmentată, cu numeroase firme mici, tendinţa actuală arată o concentrare în creştere pe anumite segmente.

În opinia sa, o parte dintre aceste concentrări pot fi benefice dacă duc la formarea unor furnizori mai mari şi mai puternici, capabili să negocieze de pe poziţii de forţă cu marile reţele de retail.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a precizat că instituţia a impus uneori condiţii pentru fuziuni sau achiziţii, dar cazurile în care acestea au fost blocate au fost rare.

El a amintit doar o situaţie din industria materialelor de construcţii, când o preluare de fabrică de cărămizi a fost stopată. Totuşi, a insistat că piaţa românească rămâne una relativ echilibrată, iar majoritatea tranzacţiilor nu au ridicat probleme majore de concurenţă.

„Concentrările încep să devină interesante. Pe partea de concentrări, noi sigur am mai pus condiţii şi în trecut. Blocăm rar – am blocat pe materiale de construcţii o dată o preluare de fabrică de cărămizi, dar în general concentrările nu ne-au generat multe probleme. De ce? Pentru că economia românească era în general destul de puţin concentrată, cu foarte multe firme mici, nu aveam un grad mare de concentrare pe majoritatea pieţelor. Lucrurile încep să schimbe. Nu în toată economia. Cred că în continuare pe zona de producţie alimentară e loc de concentrare şi asta ne-ar ajuta, ar întări furnizorii în relaţia cu marile lanţuri. Dacă firmele-furnizori ar fi şi ele ceva mai mari, mai puternice ar putea să ţină piept mai bine marilor lanţuri, dar sunt zone în care deja avem grad de concentrare mare”, spune Bogdan Chirițoiu.

Unul dintre exemplele actuale analizate de instituţie este achiziţia retailerului La Cocoş de către grupul german Schwartz, care deţine lanţurile Lidl şi Kaufland. Bogdan Chiriţoiu a declarat că această tranzacţie, deşi pare de dimensiuni mai mici decât cea dintre Profi şi Mega Image, ar putea avea un impact semnificativ asupra pieţei, datorită modelului de business al La Cocoş.

Acesta a arătat că retailerul românesc s-a remarcat prin preţuri semnificativ mai mici decât concurenţa şi printr-un model comercial original, care stimulează concurenţa reală în retailul alimentar.

Din acest motiv, şeful autorităţii de concurenţă consideră că ar fi benefic pentru dinamica pieţei ca acest model să continue şi să se extindă, în loc să fie absorbit complet de o structură multinaţională.

Bogdan Chiriţoiu a reamintit că, în 2024, Consiliul Concurenţei a aprobat, cu numeroase condiţii, preluarea Profi de către Mega Image, tranzacţie care a fost atent monitorizată pentru a evita efectele negative asupra consumatorilor.

„Pe retailul alimentar, ştiţi că anul trecut am aprobat, cu multe condiţii, preluarea Profi de către Mega. Anul ăsta ne uităm la o preluare aparent mai mică, La Cocoş de către Grupul Schwartz – Kaufland/Lidl, care poate fi importantă, pentru că La Cocoş are un model de business inovativ şi pare să aibă preţuri substanţial mai mici decât ceilalţi comercianţi şi atunci, pentru dinamica pieţei, ar fi bine ca acest model de business să rămână în continuare şi să se şi extindă”, a adăugat șeful Consiliului Concurenței.

Oficialul a vorbit şi despre alte tranzacţii importante, menţionând că cea mai complexă din 2025 a fost preluarea Telekom România Mobile Communications de către Vodafone România. Chiriţoiu a precizat că aceasta a ridicat cele mai multe provocări pentru Consiliul Concurenţei, din cauza impactului asupra pieţei de telecomunicaţii, care trece de la patru operatori principali la doar trei.

El a explicat că România are una dintre cele mai bune infrastructuri de internet din Europa şi din lume, cu viteze ridicate şi preţuri competitive, iar obiectivul principal al autorităţilor a fost să păstreze aceste avantaje. Potrivit lui Chiriţoiu, reducerea numărului de competitori ar fi putut diminua presiunea concurenţială, motiv pentru care Consiliul Concurenţei şi ANCOM au impus obligaţii ferme de investiţii pentru Vodafone şi Digi.

În special, aceste obligaţii vizează continuarea dezvoltării reţelelor, extinderea acoperirii şi accelerarea implementării tehnologiei 5G. ANCOM va avea rolul principal în monitorizarea respectării acestor angajamente, datorită competenţelor sale tehnice privind calitatea serviciilor.

Chiriţoiu a menţionat că nu s-a temut atât de mult de o eventuală creştere a preţurilor, deoarece Digi continuă să joace un rol important în menţinerea tarifelor scăzute, ci mai degrabă de riscul ca operatorii să îşi reducă investiţiile în infrastructură.