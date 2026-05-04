Noul document a fost elaborat de AFIR în parteneriat cu Ministerul Energiei și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), având rolul de a aduce claritate în procesul de achiziție pentru proiectele finanțate prin Schema de ajutor de stat destinată dezvoltării capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Schema vizează în mod direct fermele și unitățile din industria alimentară, oferind sprijin pentru realizarea unor investiții care să permită producerea energiei pentru autoconsum, reducând astfel dependența de rețelele clasice și costurile operaționale.

Îndrumarul stabilește regulile minimale privind atribuirea contractelor pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii și execuția de lucrări, toate acestea fiind esențiale pentru implementarea corectă a proiectelor finanțate.

Potrivit AFIR, beneficiarii trebuie să urmeze proceduri clare atunci când derulează achizițiile necesare implementării proiectelor.

Există două modalități principale:

achiziția directă, realizată prin utilizarea Bazei de date cu prețuri de referință pusă la dispoziție de AFIR

procedura competitivă, bazată pe selecția de oferte

Indiferent de metoda aleasă, beneficiarii sunt obligați să respecte pașii procedurali detaliați în îndrumar, astfel încât să asigure transparența și corectitudinea utilizării fondurilor publice.

Reprezentanții AFIR subliniază importanța consultării acestui document înainte de începerea efectivă a achizițiilor, pentru a evita erori care ar putea duce la corecții financiare sau întârzieri.

„Am conceput un nou instrument în sprijinul beneficiarilor care obţin finanţare prin Schema de energie şi astfel am realizat un Îndrumar metodologic care să-i ghideze pe fermieri şi pe procesatori în derularea procedurilor de achiziţie. Fie că se aplică achiziţia directă din Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR, fie că se aplică procedura competitivă prin selecţia de oferte, le recomand tuturor să parcurgă acest document de lucru care explică paşii procedurali ce trebuie urmaţi pentru derularea achiziţiilor în cadrul investiţiilor pentru producerea energiei verzi destinată autoconsumului fermelor şi a unităţilor de procesare”, a declarat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

AFIR atrage atenția că prevederile din îndrumar trebuie corelate cu toate normele legale în vigoare. În funcție de specificul fiecărei investiții, beneficiarii pot avea obligația de a obține aprobări, avize sau autorizații suplimentare.

De asemenea, trebuie respectate prevederile ghidurilor de finanțare, clauzele contractelor semnate și eventualele recomandări sau reglementări emise de autoritățile care gestionează fondurile din Fondul pentru Modernizare.

Această abordare are rolul de a asigura conformitatea proiectelor și de a evita riscurile de neeligibilitate sau sancțiuni.

Schema de energie este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, un instrument european gestionat la nivel național de Ministerul Energiei. Implementarea efectivă și administrarea schemei sunt realizate de MADR, prin intermediul AFIR.

Prin acest mecanism, autoritățile urmăresc să sprijine tranziția către surse de energie mai curate și să reducă presiunea costurilor energetice asupra sectorului agricol și industriei alimentare.

Creșterea prețurilor la energie și nevoia de eficiență economică determină tot mai mulți fermieri și procesatori să investească în soluții de producere a energiei pentru consum propriu.

Proiectele finanțate prin această schemă pot include instalarea de panouri fotovoltaice sau alte capacități de producere a energiei regenerabile, contribuind atât la reducerea costurilor, cât și la creșterea sustenabilității activităților agricole și industriale.

Publicarea acestui îndrumar vine în sprijinul beneficiarilor, oferind un cadru clar și predictibil pentru implementarea proiectelor, într-un domeniu în care respectarea procedurilor este esențială pentru accesarea și utilizarea corectă a fondurilor.