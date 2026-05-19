Propunerea legislativă aflată în consultare publică are numărul B245/2026 și urmărește introducerea unui cadru legal mai strict privind accesul minorilor în cluburi, discoteci și baruri.

Inițiatorii susțin că actuala legislație nu conține reguli clare și mecanisme eficiente pentru controlul accesului minorilor în astfel de spații considerate cu risc ridicat.

Potrivit expunerii de motive, deși legislația actuală conține prevederi generale privind protecția minorilor și verificarea vârstei în anumite situații, nu există obligații concrete pentru operatorii economici și nici sancțiuni distincte pentru încălcarea regulilor.

Propunerea legislativă vizează toate localurile publice care organizează activități de divertisment pe timpul nopții.

Concret, proiectul se aplică spațiilor în care, între orele 22:00 și 06:00, au loc activități precum:

muzică;

dans;

petreceri;

evenimente de club;

activități specifice discotecilor sau barurilor de noapte.

Măsurile ar urma să se aplice indiferent dacă în locație sunt servite sau nu băuturi alcoolice.

„localurile publice în care activitatea desfăşurată pentru public, în intervalul orar 22:00 -06:00, constă în organizarea de activităţi de divertisment, precum muzică şi dans, caracteristice cluburilor, discotecilor sau barurilor de noapte, indiferent dacă se servesc sau nu băuturi alcoolice”.

Textul proiectului stabilește explicit interdicția privind accesul și rămânerea minorilor în localurile vizate în timpul nopții.

Operatorii economici ar avea obligația nu doar să refuze accesul minorilor, ci și să se asigure că aceștia părăsesc localul până la ora 22:00.

„Accesul şi rămânerea minorilor în localurile prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt interzise în intervalul orar 22:00-06:00. (2) Operatorul economic are obligația de a refuza accesul minorilor și de a dispune măsurile necesare pentru părăsirea localului de către aceştia până la ora 22:00.”

Proiectul introduce obligații clare pentru operatorii economici și personalul localurilor de noapte.

Administratorii ar urma să fie obligați să verifice vârsta persoanelor care solicită accesul, prin prezentarea unui document de identitate valabil.

În cazul refuzului de a prezenta actul, accesul ar trebui interzis.

Obligațiile propuse pentru operatorii economici

Obligație Ce presupune Verificarea identității Solicitarea actului de identitate Refuzul accesului Dacă persoana refuză prezentarea actului Organizarea controlului Personal instruit la intrare Afișarea interdicției Informare vizibilă la intrare Dovada respectării regulilor Proceduri și documente interne

Proiectul stabilește că verificarea documentelor trebuie făcută doar vizual, fără colectarea sau stocarea datelor personale.

„Art. 5: Obligațiile operatorului economic (1) Operatorul economic are obligația de a verifica vârsta persoanelor care solicită accesul în local, prin solicitarea prezentării unui document de identitate valabil. (2) În cazul refuzului de prezentare a documentului de identitate, accesul se refuză. (3) Verificarea se realizează exclusiv prin consultarea vizuală a documentului, fără prelucrarea datelor cu caracter personal. (4) Operatorul economic are obligația de a organiza controlul accesului și de a instrui personalul în acest scop. (5) Aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta lege se realizează cu respectarea principiului nediscriminării. (6) Operatorul economic nu răspunde contravențional dacă a acționat cu bună-credință, în baza unui document de identitate aparent valabil.”

Noua lege ar impune și obligația afișării vizibile a interdicției privind accesul minorilor.

„Operatorul economic afişează, la intrarea în local, într-un loc vizibil, interdicţia prevăzută la art. 4.”

În plus, administratorii localurilor ar trebui să poată demonstra că au aplicat măsurile prevăzute de lege.

„Operatorul economic trebuie să poată face dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege prin proceduri interne şi documente justificative.”

Inițiatorii susțin că proiectul urmărește protejarea minorilor de expunerea la medii considerate periculoase sau nepotrivite pentru vârsta lor.

Potrivit specialiștilor în protecția copilului, localurile de noapte sunt asociate frecvent cu:

consum de alcool;

fumat;

substanțe interzise;

violență;

expunere la comportamente riscante.

Experții spun că lipsa unor reguli clare face dificilă aplicarea uniformă a măsurilor de control și sancționarea operatorilor economici care permit accesul minorilor.

În multe state europene există deja reguli stricte privind accesul minorilor în cluburi și localuri de noapte.

Exemple de restricții aplicate în Europa

Țară Reguli pentru minori Germania Restricții de acces pe timpul nopții Franța Control strict al vârstei în cluburi Italia Interdicții pentru anumite localuri Spania Reguli diferite în funcție de regiune Austria Limitări orare pentru minori

În unele state, operatorii economici riscă amenzi importante sau suspendarea activității dacă permit accesul minorilor în încălcarea regulilor.

Inițiativa legislativă se află în prezent în consultare publică și urmează să intre în procedura parlamentară.

Dacă va fi adoptată, legea ar introduce pentru prima dată în România un sistem explicit de reguli, obligații și sancțiuni privind accesul minorilor în cluburi și localuri de noapte.

Proiectul ar putea genera dezbateri atât în industria HoReCa, cât și în zona organizațiilor pentru protecția copilului și a drepturilor civile, în contextul echilibrului dintre protecția minorilor și libertatea operatorilor economici.