Pe măsură ce oamenii din întreaga lume se pregătesc să întâmpine Noul An, tradițiile strămoșești și superstițiile moderne de Revelion sunt respectate cu strictețe din Europa până-n Asia.

În România, anumite alimente sunt considerate aducătoare de ghinion.

Carnea de pasăre, precum puiul, nu trebuie consumată deoarece „vei ciuguli” și te vei chinui ca o pasăre în noul an.

Mâncarea arsă prevestește pierderi sau eșecuri.

Resturile alimentare rămase din anul precedent simbolizează lipsa reînnoirii și stagnarea.

Mesele fără proteine sugerează un an slab și lipsit de putere.

Mâncărurile foarte grase cauzează lene și lipsă de motivație.

În restul Europei, superstițiile variază de la țară la țară.

În Anglia, mâncărurile foarte uscate, fără sos sau grăsime, atrag secetă și lipsuri în anul următor. În Austria, pâinea cu aer (pâine goală) simbolizează ghinion.

În Belarus, ouăle sunt evitate pentru că simbolizează fragilitatea și un an instabil. Belgia descurajează consumul cărnii de cal, asociată cu muncă grea și poveri. În Bulgaria, capra simbolizează încăpățânarea și conflictele.

În Italia, carnea de iepure este considerată aducătoare de frică și instabilitate.

Lituania recomandă evitarea mâncărurilor excesiv de sărate, asociate cu lacrimi și supărări.

În Rusia, pâinea ruptă, nu tăiată, poate prevesti rupturi în familie.

În Ungaria, carnea de vită este evitată deoarece vaca merge încet, simbolizând lipsa progresului.

Pe continentul american, tradițiile sunt la fel de diverse.

În Brazilia, supra-consumul de dulciuri artificiale poate aduce plăceri trecătoare și un an dezechilibrat.

În Canada, homarii și crabii sunt evitați, fiind simboluri ale regresului pentru aceste creaturi acvatice merg cu spatele.

În Mexic, mâncarea fără culoare este considerată lipsită de bucurie în noul an.

În SUA, orice aliment care nu vă place poate aduce nemulțumire în noul an.

În Asia, tradițiile străvechi de Revelion sunt strâns legate de simbolism.

În tradiția evreiască (Rosh Hashanah), se preferă alimentele dulci, evitându-se cele amare care ar putea aduce un an amar.

În China, alimentele albe, precum tofu sau orezul, simbolizează moarte și doliu. În Coreea de Sud, alimentele rotunde tăiate în jumătate pot „fractura” norocul și continuitatea.

În Filipine, mâncarea rece simbolizează răceala sufletească și lipsa armoniei.

În India, mâncărurile prea picante sunt considerate aducătoare de conflicte. În Indonezia, carnea de șarpe este asociată cu viclenia și trădarea.

În Japonia, tăițeii scurți sau rupți sunt evitați deoarece lungimea tăițeilor simbolizează longevitate.

În Thailanda, peștele fără solzi este considerat impur și aducător de ghinion.