Război în Iran. Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă navelor cu cereri conforme, în ciuda tensiunilor cu Iranul

Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic a anunțat, vineri, că navele care depun cereri conforme pot tranzita Strâmtoarea Ormuz, în Orientul Mijlociu, în ciuda tensiunilor cu Iranul privind posibila închidere.

Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic a anunțat că navele care depun „cereri de tranzit conforme” vor avea voie să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Tensiunile se acumulează din nou în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul rapoartelor conform cărora Iranul a reînchis calea navigabilă, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării memorandumul de înțelegere recent semnat dintre SUA și Iran.

Într-o postare pe Telegram, activistul iranian Ilia Hashemi a scris că au existat rapoarte despre focuri de avertisment trase în zonă și că navele au fost avertizate să nu se apropie de strâmtoare, unul dintre cele mai aglomerate puncte de tranzit energetic din lume. Hashemi a scris ulterior că focul de avertisment a încetat și că navele nu primesc niciun răspuns atunci când întreabă prin radio dacă trecerea este într-adevăr închisă.

În același timp, Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic a anunțat că navele care depun „cereri de tranzit conforme” vor avea voie să tranziteze strâmtoarea „în perioada anunțată”. Autoritatea maritimă a informat că echipajul va trebui să își facă cererile „cu cel puțin 48 de ore” înainte de a ajunge în strâmtoare. Nu va percepe taxe navelor timp de 60 de zile.

Acest lucru vine în contextul în care Israelul și Libanul au efectuat o serie de atacuri peste noapte și până vineri. Armata Israeliană a raportat că patru dintre soldații săi au fost uciși în sudul țării joi, iar alți cinci au fost răniți într-un „impact exploziv cu o dronă” vineri.

Prim-ministrul Țării Sfinte, Benjamin Netanyahu, a declarat că „nu va tolera atacuri asupra soldaților noștri” și a promis că „va cere un preț foarte mare de la Hezbollah”. Ministrul Securității Naționale din Israel, Itamar Ben-Gvir, ceruse anterior ca „întregul Liban” să „ardă” în urma atacurilor.

Forțele de Apărare Israeliene au efectuat atacuri în sudul Libanului peste noapte, vizând ceea ce au spus că sunt agenți și infrastructură Hezbollah. Cel puțin 18 persoane au fost ucise în atacuri până acum. Acest lucru vine în contextul în care discuțiile programate dintre SUA și Iran privind implementarea acordului lor inițial de pace în Elveția au fost amânate.