Clint Eastwood se retrage oficial la 96 de ani. Cariera sa la Hollywood a cuprins peste șapte decenii și peste 70 de filme

Clint Eastwood, unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria cinematografiei americane, s-a retras oficial din actorie și regie la vârsta de 96 de ani. După o carieră care s-a întins pe mai bine de șapte decenii și care a inclus peste 70 de producții, actorul și regizorul premiat cu Oscar pune capăt unei activități care a marcat generații de cinefili.

Confirmarea retragerii a venit din partea fiului său, muzicianul și compozitorul Kyle Eastwood, care a colaborat la mai multe dintre filmele realizate de tatăl său.

Clint Eastwood a devenit cunoscut în anii 1960 datorită rolului din serialul western „Rawhide”, însă consacrarea internațională a venit odată cu apariția în trilogia western regizată de Sergio Leone.

Printre filmele care i-au adus notorietatea se numără „A Fistful of Dollars”, „For a Few Dollars More” și „The Good, the Bad and the Ugly”, producții care au devenit repere ale genului western.

În anii 1970, Eastwood a făcut pasul spre regie, debutând cu filmul „Play Misty for Me”. În deceniile următoare și-a construit o reputație solidă și în spatele camerei de filmat, realizând producții apreciate atât de public, cât și de critici.

De-a lungul carierei a regizat filme precum „Unforgiven”, „Million Dollar Baby”, „Changeling”, „Gran Torino”, „American Sniper” și „The Mule”.

Speculațiile privind viitorul lui Clint Eastwood au fost lămurite de fiul său, Kyle Eastwood. În cadrul unui concert susținut anul trecut, acesta a declarat că tatăl său s-a retras și că a avut șansa să lucreze alături de el la mai multe proiecte cinematografice.

Kyle Eastwood a spus că păstrează multe amintiri plăcute din colaborările profesionale cu tatăl său și că experiența de a lucra împreună la filme a fost una importantă pentru el.

Ultima apariție a lui Clint Eastwood ca actor a avut loc în filmul „Cry Macho”, lansat în 2021. În ceea ce privește regia, cel mai recent proiect al său este thrillerul juridic „Juror No. 2”, apărut în 2024 și avându-i în distribuție pe Nicholas Hoult și Toni Collette.

În ultimele luni, mai mulți actori care au colaborat cu Clint Eastwood au rememorat experiențele avute pe platourile de filmare.

Actrița Laura Linney, care a jucat în „Absolute Power”, „Mystic River” și „Sully”, a explicat că regizorul era cunoscut pentru atmosfera calmă pe care o crea în timpul filmărilor.

Potrivit acesteia, Eastwood evita să strige comenzile obișnuite precum „acțiune” sau „stop”, un obicei pe care l-ar fi păstrat încă din perioada westernurilor în care zgomotele puternice puteau speria caii folosiți în producții.

Linney a povestit că Eastwood prefera să vorbească liniștit cu actorii și să lucreze rapid, fără multe duble, într-un mod care îi ajuta pe interpreți să se simtă confortabil în fața camerei.

Cariera de regizor a lui Clint Eastwood a fost marcată și de succesul actorilor pe care i-a condus.

Sub îndrumarea sa, Gene Hackman a câștigat Oscarul pentru rolul din „Unforgiven”, Sean Penn și Tim Robbins au fost recompensați pentru interpretările din „Mystic River”, iar Hilary Swank și Morgan Freeman au primit premiile Academiei pentru prestațiile din „Million Dollar Baby”.

De-a lungul anilor, numeroși colaboratori au vorbit despre profesionalismul său. Actorul Richard Harris a descris pregătirea regizorului pentru filmul „Unforgiven” drept impresionantă, iar Hilary Swank a afirmat că Eastwood avea talentul de a-i face pe cei din jur să se simtă relaxați și încrezători.

Morgan Freeman l-a numit regizorul său preferat, iar Meryl Streep a povestit că Eastwood a susținut distribuirea sa în filmul „The Bridges of Madison County”, după ce studioul considerase că este prea în vârstă pentru rol, deși avea aceeași vârstă ca personajul pe care urma să îl interpreteze.