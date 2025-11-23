Teri Ryan a transmis pe pagina de Facebook a lui Carl Ciarfalio că acesta a murit liniștit, înconjurat de cei apropiați. Ea a spus că era „special pentru toată lumea” și că familia va găsi o modalitate de a-i celebra viața, menționând că momentele de tristețe se vor împleti cu râsul, așa cum l-au cunoscut cei din jurul său. În mesaj nu au fost oferite detalii despre cauzele decesului.

Carl Ciarfalio s-a născut pe 12 noiembrie 1953, în Alhambra, California. În tinerețe a practicat luptele la nivel universitar, iar drumul său în industria de divertisment a început cu spectacole live de cascadorii la Knott’s Berry Farm și, mai târziu, la Universal Studios.

Debutul în televiziune a avut loc la începutul anilor ’80, când a fost cascador sau a jucat în roluri mici în seriale precum The Fall Guy, MacGyver, Sledge Hammer! și Magnum, P.I. Parcursul său din cinema a inclus producții cunoscute, printre care James Bond – Licence to Kill, RoboCop 2 și 3, Wayne’s World, Beverly Hills Cop III și Batman & Robin.

Ciarfalio a continuat să lucreze până în ultimii ani, cu apariții în producții ca Justified, Meet the Blacks și filme din seria Sharknado. Lista proiectelor în care a fost implicat este foarte lungă, incluzând titluri bine-cunoscute precum Beetlejuice, Total Recall, Glory, Get Shorty, Mallrats, Romy & Michele’s High School Reunion, Daddy Day Care, Bruce Almighty, After the Sunset și Wedding Crashers.

De asemenea, a contribuit la seriale populare ca Simon & Simon, Quantum Leap, Family Matters, ER, Community și Murder, She Wrote.

Carl Ciarfalio a coordonat cascadoriile pentru aproximativ trei zeci de proiecte, printre care The Expendables, Meet the Blacks și Rock, Paper, Scissors. În 1985, a primit premiul pentru cea mai bună secvență de luptă la ediția inaugurală a Stuntman Awards, pentru o scenă din serialul Knight Rider. A fost nominalizat și la Actor Awards ca membru al echipei de cascadori a filmului The Amazing Spider-Man.

Ciarfalio a devenit membru al Stuntmen’s Association of Motion Pictures în 1985 și a fost președintele organizației între 1992 și 1996. A avut două mandate în Board of Governors al Academiei de Televiziune, după ce a contribuit la organizarea Stunt Peer Group în anul 2000. A avut un rol important și în instituirea premiului Emmy pentru Outstanding Stunt Coordination, introdus în anul următor.

De-a lungul carierei, Ciarfalio a lucrat cu regizori și actori de top precum Martin Scorsese, Clint Eastwood, Tom Cruise, Denzel Washington, Ron Howard, Quentin Tarantino și Steven Soderbergh. Activitatea sa amplă, desfășurată atât în fața camerei, cât și în spatele ei, i-a asigurat un loc respectat în rândul profesioniștilor din domeniu.