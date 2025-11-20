În cadrul celei de-a treia ediții a Galei Capital Performeri din Sănătate au fost evidențiate contribuțiile Academicianului Prof. Univ. Dr. Ioanel Sinescu, recunoscut pentru întreaga sa carieră în chirurgia urologică. Premiul acordat profesorului subliniază cinci decenii de activitate dedicată atât practicii medicale, cât și formării noilor generații de medici.

Evenimentul a creat un cadru oficial pentru a celebra excelența în medicină, punând în valoare impactul concret al muncii profesorului Sinescu asupra dezvoltării chirurgiei urologice în România. Gala a evidențiat astfel importanța dedicării și a profesionalismului în ridicarea standardelor medicale la nivel național.

Domnul profesor este fondator și lider al Asociației Române de Urologie și un reper constant pentru excelența profesională, iar recunoașterea primită la această ediție a Galei Capital reflectă atât activitatea sa clinică, cât și contribuțiile academice de-a lungul a cinci decenii.

Academicianul Prof. Univ. Dr. Ioanel Sinescu a mulțumit pentru nominalizare și a subliniat că prezența sa la Gala Capital Performeri din Sănătate este un prilej de a evidenția lucrurile pozitive care se întâmplă în sistemul medical, chiar dacă, foarte des, aprecierile externe nu reflectă în mod direct realitatea din spitale. El a remarcat că medicina românească a înregistrat progrese semnificative și că există centre în țară la nivelul celor europene, iar în unele cazuri chiar peste acestea.

Profesorul Sinescu a povestit că, în 1984, ca asistent universitar, a fost trimis de profesorul său la specializare în Statele Unite, perioadă în care România beneficia de clauza națiunii cele mai favorizate și relații bune cu SUA. În cadrul acestei experiențe, el a introdus pentru prima dată în România chirurgia sub microscop operator în specialitatea sa, iar ulterior a urmat o serie de alte specializări.

În momentul în care a preluat responsabilitatea centrului în care lucrează și astăzi, Asociația Europeană de Urologie a recunoscut centrul ca fiind de excelență, fiind unul dintre puținele din Europa în care se practică toate cele 13 supraspecialități ale urologiei.

În discursul său, profesorul Sinescu a reflectat asupra evoluției sistemului medical și asupra experiențelor care i-au marcat cariera:

„Bună seara tuturor, vă mulțumesc foarte mult pentru nominalizare. Pentru că sunt cu dumneavoastră în această seară aici și pentru că atmosfera este creată pentru a scoate în evidență lucrurile bune care se petrec în sistemul medical chiar dacă foarte adesea… tot ce se apreciază în afara… sistemului în sine, nu este chiar favorabil nouă celor care lucrăm în spitale. Nici n-ar putea fi în totalitate și nici nu pretindem acest lucru. Important este că medicina românească progresează și progresează foarte mult. N-aș spune că în momentul de față nu sunt centre în România la nivelul celor europene și poate chiar mai bune. Vă rog să nu vă mire această… apreciere pe care o fac pentru că așa este, cunosc foarte bine cel puțin în specialitatea mea zonele fierbinți din Europa și în afară a Europei, din perioada anilor 1984, când asistent universitar fiind, începător, profesorul meu m-a trimis la specializare în Statele Unite. Era perioada în care aveam clauza națiunii cele mai favoritate și relații bune cu Statele Unite ale Americii și am introdus chirurgia sub microscopul operator, în specialitatea noastră, pentru prima dată în România. Au urmat altele, destule specializări în așa fel încât, practic, din momentul în care am preluat… responsabilitatea centrului în care lucrez și acum, am trecut de foarte puțină vreme până Asociația Europeană de Urologie ne-a declarat centru de excelență în cadrul… aceste asociații pe toți parametrii, fiind unul din puținele centre europene în care se practică toate cele 13 supraspecialități ale urologiei. Este normal să fie așa, pentru că, fiind stație terminus în țară, chiar dacă am vrea… uneori vrem, dar nu putem. Nu avem unde să trimitem bolnavii care sunt trimiși la noi din toată țara. Și atunci am făcut-o în așa fel încât să avem în clinică toate cele 13 supra-specialități încadrate cu colegi care sunt specializați fiecare în domeniul respectiv în străinătate, în așa fel încât când adunăm tot ceea ce face fiecare dintre ei, rezultă un întreg și întreg rămâne și progresează în continuare”.

Întrebat dacă își amintește vreun caz care l-a marcat de-a lungul celor 50 de ani, profesorul Sinescu a povestit una din experiențele care l-a marcat foarte tare:

„Da multe, cel mai mult copiii, care atunci când sunt bolnavi, sunt de o maturitate și de un raționament absolut fantastic. Nu vreau să vă relatez, pentru că nu pot eu să relatez acum, emoțional, ce mi-a spus un copil de 6 ani, în urmă cu vreo 40 de ani, eram asistent atunci. Cu o tumoră retroperitoneală de tip neuroblastom a cărui mamă era asistentă a unei secții de urologie a unui oraș din țară. Și numai cu mine voia să vorbească și în dimineața operației mi-a spus: „Chemați-o vă rog și pe mama!”. A venit și mama băiețelului și el mi-a spus, eu știu ce o să-mi faceți astăzi. „Mă duceți la starea de operație, o să me deschideți, termen absolut chirurgical, nu o să puteți face nimic și o să mă închideți la loc. Pe tine, mamă, te rog să… mă duci astăzi acasă ca să mă mai joc cu cei trei frați mei.” Din păcate așa a fost. Și sunt multe astfel de lucruri. Eu am evocat acest caz pentru că mi-a rămas întipărit în minte și fiecare cuvânt și unde a pus copilul virgula și cât de profund a fost în relatarea lui. Fantastic”, a rememorat Sinescu.

Profesorul Sinescu a încheiat discursul său cu o reflecție asupra sănătății, amintind o cugetare a lui Schopenhauer, care susținea că sănătatea întrece toate bunurile exterioare, iar un boschetar sănătos poate fi mai fericit decât un rege bolnav. El a precizat că această perspectivă este valabilă atât în trecut, cât și în prezent și va rămâne relevantă și în viitor, subliniind importanța sănătății ca valoare fundamentală.

„Nu aș vrea să vă rețin prea mult, aș vrea doar să vă amintesc o cugetare a lui Schopenhauer referitoare la sănătate. El spunea acum aproape 200 de ani că sănătatea întrece atât de mult toate bunurile exterioare, încât un boschetar sănătos este mai fericit decât un rege bolnav. Eu cred că avea dreptate atunci, are dreptate și acum și cred că și în viitor va avea aceeași dreptate, poate chiar mai multă”.

În continuare, profesorul a făcut o referire la fondatorul Învățământului Superior Medical din România, generalul profesor Carol Davila. El a amintit că, cu aproximativ doi ani înainte de a se retrage, Davila, mulțumit de progresul Facultății de Medicină și de atragerea unor cadre didactice valoroase din România și din străinătate, a subliniat în cadrul Consiliului Profesoral că operele create trebuie să dăinuiască.

„Și doar în trecere, pentru fondatorul Învățământului Superior Medical din România, generalul profesor Carol Davila, cam cu… doi ani înainte de a pleca spre ceea ce spunea a fi marea călătorie, la o ședință a Consiliului Profesoral al Facultății, care după 25 ani de lucru și de atragere a unor cadre didactice foarte valoroase și din România și în afară României, mulțumit de stadiul în care se afla Facultatea de Medicină, a ajuns la concluzia și a mărturisit-o Consiliului Profesoral, că operele noastre trebuie să dăinuiască. „A face bine este împlinirea misiunii umane.” Noi propagăm acest testament academic al profesorului Carol Davila și ori de câte ori avem posibilitatea să îl confirmăm și facem în așa fel încât să avem această posibilitate cât mai des, o facem”, a spus Academicianului Prof. Univ. Dr. Ioanel Sinescu.

