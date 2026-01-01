Regatul Unit face un pas decisiv în lupta împotriva obezității infantile printr-o lege care interzice publicitatea pentru mâncarea considerată „junk food”. Noua reglementare, amânată aproape trei ani din cauza negocierilor cu industria alimentară, va intra în vigoare în curând și va limita promovarea produselor bogate în zahăr, sare și grăsimi saturate.

Astfel, reclamele la televizor și la radio pentru aceste alimente vor fi permise doar între orele 21:00 și 5:30 dimineața. Pe rețelele sociale, interdicția va fi aplicată pe tot parcursul zilei, în timp ce promoțiile din spațiile publice, cum sunt vitrinele și stațiile de autobuz, vor rămâne neafectate.

Autoritățile britanice subliniază că problema obezității la copii este una serioasă: aproximativ unul din zece copii între 4 și 5 ani se confruntă cu această afecțiune. Costurile asociate sistemului de sănătate se ridică la peste 11 miliarde de lire sterline anual. Guvernul estimează că interdicția publicitară va reduce aportul caloric al copiilor cu peste șapte miliarde de calorii pe an, prevenind astfel circa 20.000 de cazuri de obezitate și economisind aproximativ două miliarde de lire pentru Serviciul Național de Sănătate.

Pe lângă riscul de supraponderabilitate, consumul excesiv de zahăr este asociat și cu probleme dentare: unul din cinci copii sub cinci ani suferă de carii.

Legea britanică vizează 13 categorii de produse alimentare, de la băuturi carbogazoase și dulciuri, la pizza, sandvișuri și feluri de mâncare gata preparate. Interdicția se aplică produselor care depășesc praguri specifice de zahăr, sare sau grăsimi saturate.

Guvernul a clarificat că măsura nu țintește anumite branduri, ci urmărește să încurajeze producătorii să adopte rețete mai sănătoase. Studiile medicale citate de autorități arată că expunerea timpurie a copiilor la publicitate influențează preferințele alimentare, crescând riscul de supraponderabilitate și probleme de sănătate pe termen lung.

În 2025, obezitatea rămâne a rămas problemă majoră de sănătate publică în Regatul Unit, afectând atât adulții, cât și copiii. Datele oficiale arată că aproape două treimi dintre adulții din Anglia sunt supraponderali sau obezi, iar peste un sfert dintre aceștia se confruntă cu obezitate clinică. Fenomenul atinge cote maxime în rândul persoanelor cu vârste între 55 și 64 de ani, unde aproape trei sferturi au exces de greutate. În ceea ce privește diferențele de sex, bărbații sunt mai predispuși la supraponderabilitate, în timp ce femeile prezintă ușor mai frecvent formele severe de obezitate.

La nivel infantil, aproximativ 20% dintre copiii care părăsesc școala primară sunt considerați obezi, semnalând o tendință îngrijorătoare pentru sănătatea pe termen lung a populației. În plus, dezechilibrele sociale accentuează problema: în zonele defavorizate, ratele obezității sunt aproape dublu față de cele din comunitățile mai prospere.

Impactul economic al obezității este considerabil, costurile totale pentru economie și sistemul național de sănătate fiind estimate la peste 60 de miliarde de lire sterline anual, incluzând atât cheltuieli medicale, cât și pierderi de productivitate.

Pentru a combate această criză, autoritățile britanice au introdus noi măsuri, inclusiv tratamente medicamentoase pentru gestionarea greutății. În prezent, aproximativ 4,1% dintre gospodării utilizează medicamente precum GLP-1 (de exemplu, Wegovy), iar guvernul a propus chiar administrarea lor persoanelor șomere obeze pentru a facilita reintegrarea pe piața muncii. În paralel, Ministerul Sănătății a lansat planuri de monitorizare a greutății pentru peste 15 milioane de cetățeni, ca parte a eforturilor de a stopa creșterea bolilor asociate excesului ponderal.