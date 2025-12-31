Această evoluție plasează România în categoria economiilor de dimensiune medie, alături de state din Europa Centrală și de Est, America Latină și Asia de Sud-Est. Deși rămâne sub economii precum Cehia sau Portugalia din punctul de vedere al volumului economic, România depășește alte state cu populație sau nivel de dezvoltare regională comparabile. În 2025, România a reușit să depășească nominal economii precum Kuweit, Ungaria și Slovacia.

Clasamentul este realizat pe baza datelor din raportul World Economic Outlook al FMI pentru perioada 2024–2025 și reflectă pozițiile relative din topul primelor 50 de economii ale lumii. FMI atrage atenția că aceste ierarhii pot suferi modificări ca urmare a revizuirilor periodice ale datelor macroeconomice.

La nivel global, topul celor mai mari zece economii este dominat de state din Europa și Asia. Cinci dintre primele zece economii provin din Europa, iar trei din Asia. Statele Unite ale Americii se mențin pe primul loc, cu un PIB de 30.616 miliarde de dolari, urmate de China, cu 19.399 miliarde de dolari. Germania ocupă locul trei, cu 5.014 miliarde de dolari, urmată de Japonia, cu 4.280 miliarde de dolari, și India, cu 4.125 miliarde de dolari. În continuare se află Regatul Unit, cu 3.959 miliarde de dolari, Franța, cu 3.362 miliarde de dolari, Italia, cu 2.544 miliarde de dolari, Rusia, cu 2.541 miliarde de dolari, și Canada, cu 2.284 miliarde de dolari.

Economia Statelor Unite rămâne cea mai mare din lume, în timp ce China continuă să își consolideze poziția ca al doilea pol economic global. De la începutul secolului, economia chineză a crescut cu 586%, devenind cel mai mare partener comercial la nivel mondial. În contextul tranziției de la o lume unipolară la una multipolară, Statele Unite și China dețin sfere distincte de influență economică. Pentru anul 2025, China este așteptată să înregistreze o creștere economică de 4,8%, atingând un PIB de aproximativ 19.400 miliarde de dolari. Chiar și în condițiile tarifelor ridicate impuse de Statele Unite, China rămâne un actor esențial în lanțurile globale de aprovizionare, în special în domeniile producției industriale și rafinării mineralelor critice.

În Europa, Germania continuă să fie cea mai mare economie, ocupând poziția a treia la nivel mondial. Totuși, ritmul de creștere economică al Germaniei a încetinit, fiind influențat de scăderea exporturilor și de investiții masive în infrastructură, estimate la peste 500 de miliarde de dolari. India se situează pe locul cinci la nivel global, cu un PIB de aproximativ 4.100 miliarde de dolari, iar din anul 2000 economia indiană s-a extins de peste trei ori, evidențiind un potențial semnificativ de creștere pe termen lung.

În Africa, doar două economii reușesc să se regăsească în top 50 mondial. Africa de Sud ocupă locul 40, iar Egiptul se află pe poziția 45. Ambele sunt considerate hub-uri comerciale majore, beneficiind de infrastructuri strategice precum Canalul Suez și de piețele de capital dezvoltate din Africa de Sud.