Oficialii casei de licitații Sotheby’s au declarat că această proprietate reprezintă „un reper rar al patrimoniului industrial transilvănean, cu o identitate arhitecturală puternică”.

Fosta Fabrică de Bere a Turzii, cunoscută inițial ca „Fabrica de Bere Mendel” și, din anii 1920, ca „Fabrica de Bere Turdeana”, este scoasă la vânzare prin celebra casă de licitații Sotheby’s pentru 2,69 milioane de euro. Construită între 1756 și 1814, ansamblul industrial a fost la apogeu un important angajator local și un reper economic și social al orașului.

Proprietatea dispune de 8.400 mp utili pe un teren de 4.200 mp, cu 30 de încăperi și zece băi, reprezentând un exemplu valoros al patrimoniului industrial transilvănean.

Situată aproape de centrul istoric al orașului Turda, fosta fabrică de bere este un reper rar al patrimoniului industrial transilvănean, cu o identitate arhitecturală puternică și o istorie de peste două secole. Construită între 1756 și 1814 și proiectată de arhitectul autodidact János Kövesi, clădirea combină funcționalitatea industrială timpurie cu elemente arhitecturale caracteristice epocii și regiunii.

Inițial cunoscută ca „Fabrica de Bere Mendel” și, din anii 1920, ca „Fabrica de Bere Turdeana”, proprietatea a devenit una dintre cele mai apreciate unități de producție din Transilvania. La apogeul activității sale, ansamblul industrial a fost un important angajator local și un punct de referință economic și social pentru oraș.

Imobilul își păstrează astăzi caracterul arhitectural autentic, cu elemente originale de valoare rară, precum zidărie decorativă din cărămidă aparentă, tâmplărie din lemn și metal, coș industrial, turn de colț și volume generoase ce definesc silueta clădirii. Clasificat ca monument istoric, ansamblul emană o prezență solidă și o expresivitate arhitecturală ce inspiră reconversii de calitate.

După încetarea activității industriale în perioada postcomunistă, proprietatea a fost achiziționată de familia Rațiu, recunoscută pentru implicarea în proiecte culturale și civice în Turda și județul Cluj. În prezent, clădirea este complet eliberată de echipamente industriale, oferind un cadru deschis pentru noi utilizări. Spațiile interioare, desfășurate pe mai multe niveluri, se remarcă prin volume ample, tavane înalte și compartimentare flexibilă, potrivită pentru funcțiuni diverse.

Fosta zonă industrială de la parter, cu acces direct din stradă, este ideală pentru restaurante, galerii, spații expoziționale sau evenimente. Nivelurile superioare, luminoase și intime, pot fi transformate în birouri, spații creative, studiouri sau hotel boutique, în timp ce mansarda oferă un cadru spectaculos cu potențial scenografic. Subsolul generos completează proprietatea, fiind potrivit pentru crame, spații de wellness sau depozitare specializată.